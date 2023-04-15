Російські загарбники працюють над новим планом боротьби з підпіллям на окупованих територіях, - Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях загарбники планують посилити відповідальність за поширення інформації проукраїнського характеру.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ

"У Москві, під головуванням директора ФСБ РФ Бортнікова у режимі відео конференції відбулось засідання національного антитерористичного комітету РФ. У даному заході взяли участь міністри всіх рівнів силового блоку та начальник генерального штабу Герасімов. Офіційна мета засідання – удосконалення профілактики тероризму у сфері освіти та молодіжного середовища. Нібито ворог має намір приділити особливу увагу питанням протидії так званій "ідеології тероризму і неонацизму" серед молоді на тимчасово окупованих територіях. Та, фактично, Російські силовики намагаються знайти нові шляхи тиску на підпілля на ТОТ. Адже поточні заходи не дають бажаного результату", - йдеться в повідомленні.

Водночас окупаційна адміністрація має намір посилити відповідальність за поширення інформації проукраїнського характеру та виявлення осередків руху опору. Таким чином, результати засідання антитерористичного комітету РФ вказують на збереження окупаційної політики РФ, спрямованої на викорінення української ідентичності та нав’язування українській молоді ідеологію "русского мира".

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Крім цього, варто підкреслити, що окупанти бояться спротиву наших партизанів, тому все частіше починають виставляти дані теми у свій порядок денний, особливо під час засідань силових структур. Проте їм ніколи не вдасться впоратися з нашим підпіллям, росіяни не розуміють, що ми на своїй землі і будемо продовжувати боротися за незалежність.