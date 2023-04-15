До Києва прибули ще 4 сучасні автобуси від німецьких друзів, невдовзі вони вийдуть на маршрути, - Кличко
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своєму сайті, інформує Цензор.НЕТ.
"Ці автобуси - сучасні, з низькою підлогою, з системами відеоспостереження та Wi-Fi у салоні - нам передали транспортні підприємства Гамбурга та Галлє. Три із них - це ті, про які я домовився під час свого нещодавнього візиту до Гамбурга. Ще один автобус прибув з німецького міста Галлє. Найближчим часом - після відповідної реєстрації, цей пасажирський транспорт вийде на маршрути столиці", - сказав Віталій Кличко.
Мер Києва подякував німецьким партнерам за необхідну для столиці допомогу та зазначив, що Київ і надалі потребує збільшення рухомого складу міського транспорту та спецтранспорту для комунальних служб.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабної війни Київ залучив у якості допомоги від іноземних партнерів 40 сучасних швидких, 40 пожежних автомобілів та 76 міських автобусів.