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До Києва прибули ще 4 сучасні автобуси від німецьких друзів, невдовзі вони вийдуть на маршрути, - Кличко

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До Києва прибули ще 4 сучасні автобуси від німецьких друзів, невдовзі вони вийдуть на маршрути, - Кличко
Київ отримав від німецьких друзів іще чотири міських автобуси Mercedes. Найближчим часом вони вийдуть на столичні маршрути.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своєму сайті, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці автобуси - сучасні, з низькою підлогою, з системами відеоспостереження та Wi-Fi у салоні - нам передали транспортні підприємства Гамбурга та Галлє. Три із них - це ті, про які я домовився під час свого нещодавнього візиту до Гамбурга. Ще один автобус прибув з німецького міста Галлє. Найближчим часом - після відповідної реєстрації, цей пасажирський транспорт вийде на маршрути столиці", - сказав Віталій Кличко.

Мер Києва подякував німецьким партнерам за необхідну для столиці допомогу та зазначив, що Київ і надалі потребує збільшення рухомого складу міського транспорту та спецтранспорту для комунальних служб.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабної війни Київ залучив у якості допомоги від іноземних партнерів 40 сучасних швидких, 40 пожежних автомобілів та 76 міських автобусів.

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Топ коментарі

  • Игорь Гопта
    Дякуєм німецьких друзів , Німеччина , як і Польща підставило дружнє плече
  • Great Deal
    З миру по нитці і голому сорочка.
  • Vladko 50abb453
    Выходит, что так.

    Многие до сих пор не в курсе, почему покупали у ********** автобусы. Там простейшая схема: завод в Беларусии производит автобусы, но сам не имеет права ими торговать, ему разрешается продавать их лишь местной фирме прокладке (управляемой одним из кошельков усатого таракана) и лишь по той цене, по которой им скажут (едва хватает на нищенские зарплаты работягам). Затем этот посредник ставит цену на продажу в 3-4 раза выше, чем продавал завод, цена такая большая, что любой немецкий автобус вышел бы нам куда дешевле, но тендер на закупку специально делают именно таким, чтобы мог выиграть лишь этот *********** автобус, то есть указывают специально подобранные требования или просто вставляют палки в колеса другим поставщикам. Затем наши депутаты получают предложение попилить наши народные деньги. Направить бабки не в школу или в ракетную программу, а как можно больше автобусов, во все места по автобусу, даже если их итак хватает. И с каждого автобуса сверхприбыль кошелек таракана делит пополам между нашими и своими. А если бы бюджет ушел в Стугну или в Гром, то где там попилишь, все как на ладони, журналисты тоже не спят и ищут коррупционеров, к тому же директор ракетного завода как правило инженер по специальности, а такие люди относительно порядочные и уважающие сами себя, но все конечно, но в среднем лучше.
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