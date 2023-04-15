До Києва прибули ще 4 сучасні автобуси від німецьких друзів, невдовзі вони вийдуть на маршрути, - Кличко

Київ отримав від німецьких друзів іще чотири міських автобуси Mercedes. Найближчим часом вони вийдуть на столичні маршрути.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своєму сайті, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці автобуси - сучасні, з низькою підлогою, з системами відеоспостереження та Wi-Fi у салоні - нам передали транспортні підприємства Гамбурга та Галлє. Три із них - це ті, про які я домовився під час свого нещодавнього візиту до Гамбурга. Ще один автобус прибув з німецького міста Галлє. Найближчим часом - після відповідної реєстрації, цей пасажирський транспорт вийде на маршрути столиці", - сказав Віталій Кличко.

Мер Києва подякував німецьким партнерам за необхідну для столиці допомогу та зазначив, що Київ і надалі потребує збільшення рухомого складу міського транспорту та спецтранспорту для комунальних служб.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабної війни Київ залучив у якості допомоги від іноземних партнерів 40 сучасних швидких, 40 пожежних автомобілів та 76 міських автобусів.

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