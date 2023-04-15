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Перші танки Leopard 1 скоро будуть готові для України, - в.о. міністра оборони Данії Поульсен

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Перші танки Leopard 1 скоро будуть готові для України, - в.о. міністра оборони Данії Поульсен
Танки Leopard вже 1 скоро будуть готові до відправки в Україну.

Про це повідомляється у Twitter міністерства оборони Данії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у лютому уряд Данії розпочав співпрацю з Німеччиною та Нідерландами, щоб передати Україні щонайменше 100 танків Leopard 1. 14 квітня виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен разом із членами комітету з оборони та Ради із зовнішньої політики відвідав  компанію у Фленсбурзі, де ремонтується частина танків.

"Я дуже радий можливості запросити парламентських політиків на FFG, щоб вони також могли побачити, як далеко ми просунулися в процесі відновлення танків Leopard 1... І ми сподіваємося, що зможемо відправити їх в Україну дуже скоро", - сказав Поульсен.

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Топ коментарі

  • Alex_Dimitrov
    Для понимания... сейчас очень часто для штурма вражеских позиций используются не то, что танки, а часто БМП и даже БТР. Этих видео полно в телеграмме. Поэтому Лео-1 с его точной дальнобойной 105-мм пушкой очень даже приживётся на фронте. Как и французский колесный АМХ. Да и в поединке танк VS танк важно первым заметить противника, обстрелять его и выйти из под ответного огня. Всё это Лео-1 умеет хорошо. Вообщем правильная тактика и грамотное применение - залог успеха.
  • Gary Grant
    Как братские могилы.
  • Чайка Київ
    Дякуємо, друзі.
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