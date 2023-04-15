Перші танки Leopard 1 скоро будуть готові для України, - в.о. міністра оборони Данії Поульсен

Танки Leopard вже 1 скоро будуть готові до відправки в Україну.

Про це повідомляється у Twitter міністерства оборони Данії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у лютому уряд Данії розпочав співпрацю з Німеччиною та Нідерландами, щоб передати Україні щонайменше 100 танків Leopard 1. 14 квітня виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен разом із членами комітету з оборони та Ради із зовнішньої політики відвідав компанію у Фленсбурзі, де ремонтується частина танків.

"Я дуже радий можливості запросити парламентських політиків на FFG, щоб вони також могли побачити, як далеко ми просунулися в процесі відновлення танків Leopard 1... І ми сподіваємося, що зможемо відправити їх в Україну дуже скоро", - сказав Поульсен.

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