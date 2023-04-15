Новини • Війна

ЗСУ тримають позиції під Вугледаром і не дають росіянам наблизитися до Авдіївки, - оперативне угруповання "Таврія"

2 9542
Українські військові тримають позиції під Вугледаром та не дають російським окупантам наблизитися до Авдіївки.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

Він опублікував фото знищеної ворожої техніки.

"Відпочивають орки під Вугледаром", - написав Тарнавський.

Він наголосив, що українська артилерія працює влучно, а кожен воїн в окопах виконує задачі на найвищому рівні.

Дивіться: Залишки майна мирних жителів у зруйнованому ворогом Вугледарі. ФОТОрепортаж

ЗСУ тримають позиції під Вугледаром і не дають росіянам наблизитися до Авдіївки, - оперативне угруповання Таврія 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини