ЗСУ тримають позиції під Вугледаром і не дають росіянам наблизитися до Авдіївки, - оперативне угруповання "Таврія"
2 9542
Українські військові тримають позиції під Вугледаром та не дають російським окупантам наблизитися до Авдіївки.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.
Він опублікував фото знищеної ворожої техніки.
"Відпочивають орки під Вугледаром", - написав Тарнавський.
Він наголосив, що українська артилерія працює влучно, а кожен воїн в окопах виконує задачі на найвищому рівні.