США виділяють $215,6 мільйона на прискорення виробництва Javelin та Stinger

Пентагон виділить компанії Aerojet Rocketdyne 215,6 мільйона доларів для розширення та модернізації виробництва, щоб прискорити випуск ПТРК Javelin і ПЗРК Stinger.

Про це повідомили в Пентагоні, інформує Цензор.НЕТ.

"Управління з розширення виробничого потенціалу та пріорітизації інвестицій (MCEIP) Міністерства оборони уклало угоду на 215,6 мільйонів доларів з Aerojet Rocketdyne (AR) щодо розширення та модернізації потужностей AR у Камдені, штат Арканзас; Хантсвіллі, Алабама; і окрузі Орандж, штат Вірджинія, де компанія виробляє складні ракетні рухомі системи", - йдеться у заяві.

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Ці кошти підуть на модернізацію виробничих процесів на підприємствах компанії, консолідацію виробничих ліній, закупівлю обладнання, створення систем для обробки даних та збільшення швидкості виробництва та доставки Javelin, Stinger та керованих реактивних систем залпового вогню (GMLRS).

Кошти виділяються на підставі Закону про додаткові асигнування для України. Модернізація засобів за участі Aerojet Rocketdyne дозволить Пентагону швидше поповнювати свої запаси боєприпасів.

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"Управління з розширення виробничих потужностей та визначення пріоритетів інвестицій рухається вперед із відповідною терміновістю для підтримки стратегічних промислових секторів, які мають вирішальне значення для захисту національної безпеки. Ці критично важливі інвестиції дозволять модернізувати виробництво ракетного палива та двигунів у Сполучених Штатах, на додаток до створення технічних та кваліфікованих робочих місць на кількох об'єктах у домашніх умовах", - сказала заступниця міністра оборони США Кетлін Хікс.