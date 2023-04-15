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США виділяють $215,6 мільйона на прискорення виробництва Javelin та Stinger

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США виділяють $215,6 мільйона на прискорення виробництва Javelin та Stinger
Пентагон виділить компанії Aerojet Rocketdyne 215,6 мільйона доларів для розширення та модернізації виробництва, щоб прискорити випуск ПТРК Javelin і ПЗРК Stinger.

Про це повідомили в Пентагоні, інформує Цензор.НЕТ.

"Управління з розширення виробничого потенціалу та пріорітизації інвестицій (MCEIP) Міністерства оборони уклало угоду на 215,6 мільйонів доларів з Aerojet Rocketdyne (AR) щодо розширення та модернізації потужностей AR у Камдені, штат Арканзас; Хантсвіллі, Алабама; і окрузі Орандж, штат Вірджинія, де компанія виробляє складні ракетні рухомі системи", - йдеться у заяві.

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Ці кошти підуть на модернізацію виробничих процесів на підприємствах компанії, консолідацію виробничих ліній, закупівлю обладнання, створення систем для обробки даних та збільшення швидкості виробництва та доставки Javelin, Stinger та керованих реактивних систем залпового вогню (GMLRS).

Кошти виділяються на підставі Закону про додаткові асигнування для України. Модернізація засобів за участі Aerojet Rocketdyne дозволить Пентагону швидше поповнювати свої запаси боєприпасів.

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"Управління з розширення виробничих потужностей та визначення пріоритетів інвестицій рухається вперед із відповідною терміновістю для підтримки стратегічних промислових секторів, які мають вирішальне значення для захисту національної безпеки. Ці критично важливі інвестиції дозволять модернізувати виробництво ракетного палива та двигунів у Сполучених Штатах, на додаток до створення технічних та кваліфікованих робочих місць на кількох об'єктах у домашніх умовах", - сказала заступниця міністра оборони США Кетлін Хікс.

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    Маловато буде!

    Джави та Стінгера показали на що вони здатні.
    Їх виробництво треба збільшувати в рази - на порозі війна з Імперією зла:
    киташка-рашка-ірашка-півн.корешка 😕
  • Vladko 50abb453
    Хорошо бы соединить стугну, джавелин и tow-2b. От стугны взять удаленное управление и наработанный опыт доводки на цель даже в движении, от джавелина принцип "выстрелил и забыл" или хотя бы тепловизионное наведение в условиях дыма или тумана, а от tow-2b интеграцию 2 ударных ядер в ракету, это дешево и хорошо пробьет любой танк. Джавелин уникальное оружие, 2 режима огня и крутая компоновка поражающих ударных ядер, легкий, но слишком дорого для нас за выстрел против кацапского мяса на старых танках, а также надо высунутся в поле зрения кацапских дронов и еще охлаждать головку перед выстрелом. У кацапов есть возможность заметить наших бойцов с дрона и передать по связи даже китайской (цифровой) наводку для их танков. А у стугны они будут в блиндаже и без движения и без ИК-картинки, заметят только после вылета ракеты.

    Стингерами и иглами (пердунами и еще другими ПЗРК) мы уже уработали многие десятки кацапских летунов, кто рисковал залетать поглубже. Уже все, осталось одно мясо, но у них есть есть крылатые бомбы и они бомбят ими вне радиуса поражения стингера. Поэтому нужны ракеты воздух-воздух на 50-120км дальности поражения и захвата цели, а стингеры по остаточному принципу. И к ракетам либо самолет, либо переделать старые самолеты под радар и подвес для этих ракет, и уже смотрите, что проще и дешевле сделать.
  • Володимир Солтис
    Красно Дякуємо за усе Союзникам. Бо нема вже у них довіри нашим кліптоманам ... незабаром ми станемо свідками ще дуже багатьох гучних скандалів, пов'язаних з Україною, і переляканий вигляд Зеленського останнім часом можна розцінити і як підтвердження всього вище написаного. Слава Союзникам, Слава ЗСУ !!! p/s послухайте цю передачу Швеця.. Це гаплик. https://www.youtube.com/watch?v=4Bww2cyof24
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