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Окупанти віддали на розграбування  "Азовсталь", – Андрющенко

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Окупанти віддали на розграбування  "Азовсталь", – Андрющенко
Російські загарбники створили відверту фінансову прокладку-пустишку, щоб розграбувати завод "Азовсталь".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни оголосили, що Азовсталь переходить під керівництво "Корпорация развития Добасса" (КРД)…Якщо стисло, то все каже про те, що Азовсталь віддали на відкуп та розграбування... Для того створили відверту фінансову прокладку-пустишку", - йдеться в повідомленні. 

Як зазначив Андрющенко, пошук по новинах видає, що КРД - спеціально створена минулого року корпорація великого та середнього бізнесу Росії нібито для покращення життя в "ДНР".

Проте, повідомив він, якщо продовжити шукати далі, то можна знайти сайт КРД на якому заповнено лише одну сторінку, є лише контактні телефони. Також Андрющенко розповів, що пошук за номером телефону виявив, що за ним обліковується не якась там Корпорація Донбасу, а цілком російське відділення аудиторської контори, а ще – інженерна агенція АСД-проект.

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"І ще, і ще і все веде до Санкт-Ппетербургу. При тому, період реєстрації КРД співпадає з періодом заходу Беглова в Маріуполь", - пише Андрющенко.

Радник міського голови підкреслив, що всі гучні заяви про якісь нереальні "інвестпарки на Азовсталі" очікувано виявились просто мародерством металобрухту тотального масштабу для приватної кишені керівництва Росії.

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Топ коментарі

  • FT FT
    А что кто то думал что рашисты пришли в Украину строить заводы и давать людям работу и жилье? Орда рашистов пришла в Украину только с одной целью- все разграбить и разрушить, женщин и детей изнасиловать и забрать в рабство, а мужиков или убить или забрать в свою армию для дальнейших войн. А потом опять показывать на Украину пальцем и говорить *вычтохотитекакнаукраине*.
  • Vladko 50abb453
    А кацапский недонарод на это молча будет смотреть. Они с этого не получат ничего, заработают только пара десятков человек, кто спокойно свалит на Лазурный берег и будет там жить в роскоши. А платить за все будет кацапский народец из своих денег и платить очень много, огромные суммы денег. Десятки лет выплат репараций и здесь не актуален пример Германии после войны или же того же Оркостана после 91-го года. Тогда им давали любые технологии, свои предприятия, демократию и хорошее управление. А теперь уже все, ни одна из фирм не пойдет на Оркостан в любых условиях в будущие 50 лет. Все их сложнодобываемые ресурсы так и будут лежать в земле, они не арабы, где пробурил песок и качаешь нефть. Китайцы презирают орков как народ, для них они ленивые алкоголики, варвары с молоком животных на губах, не держащие своего слова и ворующие даже у самих себя. Когда китайцы их захватят, то уничтожат русаков как нацию в кратчайшие сроки.
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