Окупанти віддали на розграбування  "Азовсталь", – Андрющенко

Російські загарбники створили відверту фінансову прокладку-пустишку, щоб розграбувати завод "Азовсталь".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни оголосили, що Азовсталь переходить під керівництво "Корпорация развития Добасса" (КРД)…Якщо стисло, то все каже про те, що Азовсталь віддали на відкуп та розграбування... Для того створили відверту фінансову прокладку-пустишку", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Андрющенко, пошук по новинах видає, що КРД - спеціально створена минулого року корпорація великого та середнього бізнесу Росії нібито для покращення життя в "ДНР".

Проте, повідомив він, якщо продовжити шукати далі, то можна знайти сайт КРД на якому заповнено лише одну сторінку, є лише контактні телефони. Також Андрющенко розповів, що пошук за номером телефону виявив, що за ним обліковується не якась там Корпорація Донбасу, а цілком російське відділення аудиторської контори, а ще – інженерна агенція АСД-проект.

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"І ще, і ще і все веде до Санкт-Ппетербургу. При тому, період реєстрації КРД співпадає з періодом заходу Беглова в Маріуполь", - пише Андрющенко.

Радник міського голови підкреслив, що всі гучні заяви про якісь нереальні "інвестпарки на Азовсталі" очікувано виявились просто мародерством металобрухту тотального масштабу для приватної кишені керівництва Росії.