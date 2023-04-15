Новини • Війна

Морпіхи просять допомогти зі збором на ремонт побитих під Авдіївкою авто

3 92929
Морпіхи просять допомогти зі збором на ремонт побитих під Авдіївкою авто
Морським піхотинцям, які пів року боронили Україну під Авдіївкою, потрібні гроші на ремонт та оновлення автопарку.

Про це пише у фейсбуці Артем Хорунжий, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Виявилось, що на 20 000 гривень зарплати, яку морпіхи отримують, перебуваючи на злагодженні, ми таки не стягуємо оплату ремонту нашого автопарку, побитого і наглухо змученого після півроку Авдосу. Крім того, треба купити прірву всього від нових дисків та гуми до соляри. Так, соляру нам теж поки не дають і на найближчий місяць не обіцяють. Заправляємо машини за свої", - написав він.

Загалом на ремонт потрібно 100 тис. гривень.

Дивіться: Батальйон ім. Шейха Мансура, який боронить Україну під Бахмутом, потребує допомоги на авто. ВIДЕО

Сергій Тіунов додає: "Це ті морпіхи, які зупиняли ворога під Василівкою в березні 2022 р. В квітні - липні громили його на Гуляйпільському напрямку, маючи конкретні бойові результати зі знищення і захоплення його техніки і солдат. А потім билися півроку в щоденних окопних боях під Авдіівкою".

Допомогти можна, переказавши гроші на картку 4149629314159492.

Pay pal: [email protected]

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Dima30
    Це все має забезпечити міністр оборони якщо він не виконує свої обов'язки нехай йде у відставку!Дуже дивно на другий рік війни чути про такі проблеми.Треба Байдену передати що контрнаступу нехай не чекає до виборів бо леопарди будемо заправляти через волонтерів скидаючись всією країною..
  • Кацапам Тут Не Место a5a772ce
    +++
  • Bob Fayn
    хотілось би спитати у влади.які виділяються чуть не всім світом.
    .. А де гроші?
    у тих олігархів ,які у мирний час здирали прибутки з населення завищуючи ціни на 100%...А де гроші?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини