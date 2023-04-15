Морпіхи просять допомогти зі збором на ремонт побитих під Авдіївкою авто

Морським піхотинцям, які пів року боронили Україну під Авдіївкою, потрібні гроші на ремонт та оновлення автопарку.

Про це пише у фейсбуці Артем Хорунжий, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Виявилось, що на 20 000 гривень зарплати, яку морпіхи отримують, перебуваючи на злагодженні, ми таки не стягуємо оплату ремонту нашого автопарку, побитого і наглухо змученого після півроку Авдосу. Крім того, треба купити прірву всього від нових дисків та гуми до соляри. Так, соляру нам теж поки не дають і на найближчий місяць не обіцяють. Заправляємо машини за свої", - написав він.

Загалом на ремонт потрібно 100 тис. гривень.

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Сергій Тіунов додає: "Це ті морпіхи, які зупиняли ворога під Василівкою в березні 2022 р. В квітні - липні громили його на Гуляйпільському напрямку, маючи конкретні бойові результати зі знищення і захоплення його техніки і солдат. А потім билися півроку в щоденних окопних боях під Авдіівкою".

Допомогти можна, переказавши гроші на картку 4149629314159492.

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