Міністерство оборони Росії почало мобілізувати в’язнів, їх відправляють на війну з Україною, - Сили оборони
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МО Російської Федерації почала мобілізувати до регулярної армії ув’язнених та відправляти їх боротися проти України.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"В нашому полі зору з'явились так звані "підрозділи Z", які складаються з мобілізованих кримінальників, тобто зеків, які мобілізовані та проходять службу", - сказав він.
Дмитрашківський зазначив, що 15 таких окупантів здалися в полон Сил оборони на Донецькому напрямку.
Речник додав, що мобілізація ув'язнених може бути поясненням конфлікту між засновником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу:
"Зрозуміло, що Шойгу перебив хліб у Пригожина щодо поповнення Збройних сил".