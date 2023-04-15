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Міністерство оборони Росії почало мобілізувати в’язнів, їх відправляють на війну з Україною, - Сили оборони

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Міністерство оборони Росії почало мобілізувати в’язнів, їх відправляють на війну з Україною, - Сили оборони
МО Російської Федерації почала мобілізувати до регулярної армії ув’язнених та відправляти їх боротися проти України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"В нашому полі зору з'явились так звані "підрозділи Z", які складаються з мобілізованих кримінальників, тобто зеків, які мобілізовані та проходять службу", - сказав він.

Дмитрашківський зазначив, що 15 таких окупантів здалися в полон Сил оборони на Донецькому напрямку.

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Речник додав, що мобілізація ув'язнених може бути поясненням конфлікту між засновником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу:

"Зрозуміло, що Шойгу перебив хліб у Пригожина щодо поповнення Збройних сил".

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Топ коментарі

  • Alex James 7ac202cd
    Я оце дивлюсь, наскільки більша Росія за нас, але намагається максимально мобілізувати на фронт всіляке сміття, зеків, отбросів, а також нацменшини. Виходить подвійна користь - і воєнні завдяння якісь вирішуються, і відбувається утилізація всілякого кримінального непотребу, якого потім меньше повернеться назад та і годувати у вязниці більше не треба буде. Звичайних мобілізованих росіян і регулярів намагаються економити. А з нашого боку під Бахмутом в боях з цим біосміттям, виходить, гинуть чи не найкращі.
  • Robert Bodnar
    а ви читайте українську версію! не розумію, чому інша існує досі...
  • Petrov Viktor
    Надо им снять хфильм "В зоне особого внимания 2", где десантура вместе с уголовниками издеваются над гражданскими.
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