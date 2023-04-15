Україна з 17 квітня може розпочати експорт електроенергії до Словаччини, - "Укренерго"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Як зазначається, відповідний аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у напрямку Словаччини був проведений сьогодні на дату постачання 17 квітня.
На аукціоні було розподілено 100% доступної пропускної спроможності у цьому напрямку серед чотирьох учасників.
Зазначається також, що експорт електроенергії з України відновився з 11 квітня і наразі триває у Польщу та Молдову та здійснюється виключно за умови першочергового забезпечення українських споживачів.
"Укренерго" також нагадує, що дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу наразі складає 400 МВт. "Укренерго" спільно з європейськими колегами працює над можливістю збільшення цього обсягу.