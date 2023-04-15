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Україна з 17 квітня може розпочати експорт електроенергії до Словаччини, - "Укренерго"

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Україна з 17 квітня може розпочати експорт електроенергії до Словаччини, - "Укренерго"
Україна з понеділка, 17 квітня, може розпочати експорт електроенергії до Словаччини в обсязі 200 МВт щогодини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, відповідний аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у напрямку Словаччини був проведений сьогодні на дату постачання 17 квітня.

На аукціоні було розподілено 100% доступної пропускної спроможності у цьому напрямку серед чотирьох учасників.

Зазначається також, що експорт електроенергії з України відновився з 11 квітня і наразі триває у Польщу та Молдову та здійснюється виключно за умови першочергового забезпечення українських споживачів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енергосистема має достатній резерв потужностей, є експорт у Молдову та Словаччину, - "Укренерго"

"Укренерго" також нагадує, що дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу наразі складає 400 МВт. "Укренерго" спільно з європейськими колегами працює над можливістю збільшення цього обсягу.

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Топ коментарі

  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    А українцям з травня електрика по 2.5 грн буде, а далі хочуть, як самі кажуть, методом шокової тепапії одноразово піднять до економічно обгрунтованих тарифів.

    Це по 7 грн за кіловат? Чи ціну, як з яйцями скласти не можуть??
  • Бандерівець
    Ахметов, Суркіси та інші олігархи стануть ще багатшими....
  • Dima30
    Всі державні підприємства звітують про збиткову діяльність укренерго понад -70млрд, нафтогаз- 40млрд,укрзалізниця -20млрд.Натомість за таку діяльність менеджмент цих підприємств призначає собі премії у понад 1500%...А нарід заплатить незабаром підвищені тарифи ,куди заклали витрати на корупцію і крім того чимало в кишеню олігархів ще перепаде!
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