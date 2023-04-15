З-під завалів у Слов’янську дістали тіла ще двох загиблих, - ДСНС
3 1312
З-під завалів п’ятиповерхівки у Слов’янську дістали тіла ще двох загиблих.
Про це повідомила Суспільному речниця ДСНС у Донецькій області Бахал, інформує Цензор.НЕТ.
Таким чином, кількість загиблих унаслідок вчорашнього обстрілу міста зросла до 11 людей, 21 людина отримала поранення. зруйнованій п'ятиповерхівці загинули шість людей.
Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.
Як повідомлялося, вдень 14 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по м. Слов'янськ на Донеччині, унаслідок чого пошкоджено 10 будинків і цивільну інфраструктуру.