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З-під завалів у Слов’янську дістали тіла ще двох загиблих, - ДСНС

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З-під завалів у Слов’янську дістали тіла ще двох загиблих, - ДСНС
З-під завалів п’ятиповерхівки у Слов’янську дістали тіла ще двох загиблих.

Про це повідомила Суспільному речниця ДСНС у Донецькій області Бахал, інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином, кількість загиблих унаслідок вчорашнього обстрілу міста зросла до 11 людей, 21 людина отримала поранення.  зруйнованій п'ятиповерхівці загинули шість людей.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Як повідомлялося, вдень 14 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по м. Слов'янськ на Донеччині, унаслідок чого пошкоджено 10 будинків і цивільну інфраструктуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Слов’янську: під завалами будинку залишається ще п’ятеро людей, - мер Лях

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