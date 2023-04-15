Новини

Росіяни планують мобілізувати колаборантів на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

3 91924
Росіяни планують мобілізувати колаборантів на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
Росіяни готуються до мобілізації працівників окупаційних адміністрацій на тимчасового захоплених територіях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначається, так звані "районні адміністрації" росіян на окупованих територіях отримали вказівку передати списки власників російських паспортів до місцевих "військкоматів".

Вказівку розіслало Міністерство оборони РФ та дало термін на її виконання до 18 квітня.

Списки треба подати в електронному форматі, а також зібрати копії документів усіх працівників окупаційних адміністрацій та передати до місцевих "військоматів".

Також читайте: Міністерство оборони Росії почало мобілізувати в’язнів, їх відправляють на війну з Україною, - Сили оборони

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про введення електронних повісток в Росії.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Trevo Trow
    Додаткова утилізація майбутніх ватних виборців України.
  • Сергей Олейник 9efac242
    это хорошо! после войны нам меньше роботы будет!
  • віктор федорович 31ee1569
    Ти згоден, що всі українці, які служили у радянській армії були колоборантами?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини