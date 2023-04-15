Росіяни планують мобілізувати колаборантів на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Росіяни готуються до мобілізації працівників окупаційних адміністрацій на тимчасового захоплених територіях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначається, так звані "районні адміністрації" росіян на окупованих територіях отримали вказівку передати списки власників російських паспортів до місцевих "військкоматів".

Вказівку розіслало Міністерство оборони РФ та дало термін на її виконання до 18 квітня.

Списки треба подати в електронному форматі, а також зібрати копії документів усіх працівників окупаційних адміністрацій та передати до місцевих "військоматів".

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про введення електронних повісток в Росії.