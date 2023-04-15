Україна запровадила санкції проти понад 240 юросіб та більше ніж 400 фізосіб, зокрема російських спортсменів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Повідомляється що президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 15 квітня про запровадження персональних спеціальних економічних або інших обмежувальних заходів (санкцій).
Указом №228/2023 санкції запроваджуються щодо 82 російських діячів спорту, серед них - олімпійські чемпіони.
Указ №227/2023 запроваджує санкції щодо 351 фізичної особи та 241 юридичної особи.
До списку, наприклад, увійшов колишній воротар збірної Росії з футболу та гравець клубу "ЦСКА" Ігор Акінфєєв. Також обмеження застосували до доньки глави міноборони РФ Сергія Шойгу, президентки федерації триатлону РФ Ксенії, міністра спорту і туризму Білорусі Сергія Ковальчука, російського фігуриста Іллі Авербуха і гімнастки Світлани Хорькіної.