Україна запровадила санкції проти понад 240 юросіб та більше ніж 400 фізосіб, зокрема російських спортсменів

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 15 квітня про запровадження персональних спеціальних економічних або інших обмежувальних заходів (санкцій).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Повідомляється що президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 15 квітня про запровадження персональних спеціальних економічних або інших обмежувальних заходів (санкцій).

Указом №228/2023 санкції запроваджуються щодо 82 російських діячів спорту, серед них - олімпійські чемпіони.

Указ №227/2023 запроваджує санкції щодо 351 фізичної особи та 241 юридичної особи.

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До списку, наприклад, увійшов колишній воротар збірної Росії з футболу та гравець клубу "ЦСКА" Ігор Акінфєєв. Також обмеження застосували до доньки глави міноборони РФ Сергія Шойгу, президентки федерації триатлону РФ Ксенії, міністра спорту і туризму Білорусі Сергія Ковальчука, російського фігуриста Іллі Авербуха і гімнастки Світлани Хорькіної.