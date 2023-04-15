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У Москві скасували парад до 1 травня - бояться терактів

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У Москві скасували парад до 1 травня - бояться терактів
Влада Москви відмовилася від проведення параду на 1 травня через нібито "підвищений рівень терористичної небезпеки".

Про це заявив заступник голови Федерації незалежних профспілок РФ Олександр Шершуков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

Він повідомив, що в Москві не буде ходи і мітингів, але планується урочисте засідання, в якому братиме участь "профспілковий актив".

За його словами, основні форми проведення 1 травня - це зустрічі у трудових колективах, зустрічі керівників регіонів із профактивом, а також засідання тристоронніх комісій.

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"Через те, що зараз рівень терористичної небезпеки вищий, навіть у тих регіонах, які далекі від місць (проведення - ред.) "спеціальної військової операції" (війни РФ проти України - ред.). Так і те, що потрібно в інших формах як мінімум цей Першотравень проводити, на наш погляд", - сказав він.

Топ коментарі

  • Вячеслав Шатров
    есть такой кацапчик - генерал в отставке Леонид Ивашов. Ярый имперец. Вот его цитата от 31.01.2022

    "Попытки через ультиматум и угрозы применения силы заставить «полюбить» РФ и ее руководство, бессмысленно и крайне опасно.
    Применение военной силы против Украины, во - первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами. В - третьих, будут с одной и с другой стороны тысячи (десятки тысяч) погибших молодых, здоровых ребят, что безусловно скажется на будущей демографической ситуации в наших вымирающих странах. На поле боя, если это случится, российские войска столкнутся не только с украинскими военнослужащими, среди которых будет много русских ребят, но и с военнослужащими и техникой многих стран НАТО

    ...

    Кроме того, Россия однозначно будет занесена в категорию стран, угрожающих миру и международной безопасности, обложена тяжелейшими санкциями, превратится в изгоя мирового сообщества, и вероятно будет лишена статуса независимого государства.

    http://www.ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79
  • arye z.
    Ивашов имперец, это вы подметили точно.
    Но помимо своих политических взглядов, от остальной генеральской шоблы он отличается несколькими чертами - умом, смелостью и реализмом. И вот тут возникает интересная ситуация - может это даже и хорошо, что россией в целом и российской армией в частности руководят такие недоумки как путин и шойгу - дураки, трусы и подлецы.
    Намного хуже, если бы российской армией или вообще россией руководил умный и расчетливый человек - "имперец Ивашов"
  • Вячеслав Шатров
    все верно. Ивашов в отставке. Умный и расчетливый, Вы верно сказали. Хоть он и враг. Умный и расчетливый эту войну бы не начал.
    С другой стороны, как бы это цинично не звучало, эта война приведет к полному краху московии
    К сожалению, ценой жизни многих наших людей
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