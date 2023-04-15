У Москві скасували парад до 1 травня - бояться терактів

Влада Москви відмовилася від проведення параду на 1 травня через нібито "підвищений рівень терористичної небезпеки".

Про це заявив заступник голови Федерації незалежних профспілок РФ Олександр Шершуков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

Він повідомив, що в Москві не буде ходи і мітингів, але планується урочисте засідання, в якому братиме участь "профспілковий актив".

За його словами, основні форми проведення 1 травня - це зустрічі у трудових колективах, зустрічі керівників регіонів із профактивом, а також засідання тристоронніх комісій.

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"Через те, що зараз рівень терористичної небезпеки вищий, навіть у тих регіонах, які далекі від місць (проведення - ред.) "спеціальної військової операції" (війни РФ проти України - ред.). Так і те, що потрібно в інших формах як мінімум цей Першотравень проводити, на наш погляд", - сказав він.