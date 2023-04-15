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"Справжні друзі пізнаються у біді": Бербок подякувала Південній Кореї за позицію щодо України

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"Справжні друзі пізнаються у біді": Бербок подякувала Південній Кореї за позицію щодо України
Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час візиту до Південної Кореї подякувала цій державі за її позицію щодо України.

Про це вона сказала під час пресконференції з південнокорейським колегою Пак Чіном у Сеулі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Хочу скористатися нагодою і висловити нашу вдячність за чітку позицію Південної Кореї щодо російської агресивної війни (проти України). Справжні друзі пізнаються у біді", - сказала Бербок.

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Вона також різко розкритикувала продовження Північною Кореєю випробувань ракет, "яке нічим не можна виправдати". Вона назвала це прямою загрозою безпеці в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Глава німецького МЗС запевнила, що Берлін стоятиме на боці Південної Кореї та не буде ігнорувати постійне порушення міжнародного права та агресивну поведінку з боку Північної Кореї. Берлін буде дбати про дотримання санкцій.

Напередодні Пхеньян заявив про випробування чергової твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети. Минулого року КНДР провела загалом 35 випробувань щонайменше 60 ракет, у тому числі чотири випробування міжконтинентальних балістичних ракет.

Відразу після прибуття в Республіку Корея в суботу Бербок відвідала демілітаризовану зону на кордоні двох корейських держав. Там її поінформували про поточну ситуацію.

Де-юре обидві Кореї перебувають у стані війни, адже після закінчення воєнних дій у 1953 році мирний договір так і не був укладений. Натомість уздовж 38 паралелі була створена так звана демілітаризована зона протяжністю близько 240 кілометрів і завширшки чотири кілометри.

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