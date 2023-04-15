Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України

У суботу, 15 квітня, уряд Польщі заборонив ввезення зерна та іншого продовольства з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського, яку наводить RMF24.

"Уряд ухвалив рішення заборонити ввезення зерна та десятків інших видів продовольства з України до Польщі", - йдеться у заяві.

За його словами, країна готова вирішити питання зерна з України через міждержавну угоду.

Він додав, що про ухвалені рішення Польща поінформувала українську сторону і готова будь-якої миті, можливо, найближчими днями розпочати переговори щодо врегулювання цього питання у вигляді міждержавної угоди. Качинський додав, що йдеться про фундаментальні речі. Буде проведено генеральну закупівлю зерна, що імпортується з України, що лежить у польських елеваторах і складах.

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У Міністерстві аграрної політики та продовольства України зазначили, що рішення польської сторони суперечать домовленостям.

"Міністерство аграрної політики та продовольства України шкодує про прийняття польськими колегами рішення про тимчасове обмеження експорту в/та через територію Польщі (в тому числі транзитом) сільськогосподарських товарів з України", - ідеться у повідомленні.

"Тиждень тому ми погодили, що 4 культури: пшениця, кукурудза, насіння соняшника та ріпаку до 1 липня 2023 року йтимуть через Польщу лише транзитом. Цього тижня ми досягли низки домовленостей для розвитку взаємовигідного співробітництва в галузі сільського господарства та вирішення проблем логістики і погодили текст Меморандуму про взаєморозуміння", - додали у Мінагрополітики.

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Україна пропонує найближчими днями узгодити з польською стороною новий Меморандум про взаєморозуміння, який враховуватиме інтереси України та Польщі в дусі конструктивного надійного ефективного співробітництва для обох країн і належним чином врегулює питання транзиту сільськогосподарської продукції територією Польщі.

Раніше ми писали, через кризу із транзитом українського зерна через Польщу до третіх країн Аджей Дуда призначив нового міністра сільського господарства.

Потім стало відомо, що Польща тимчасово припинить закупівлю українського зерна, оскільки через імпорт почалися проблеми з цінами на внутрішньому ринку.