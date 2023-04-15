Україна досі не синхронізувала зі США санкції проти ексчиновників Януковича Портнова, Клюєва, Богатирьової, Ставицького, Арбузова та інших, - Лємєнов. ПЕРЕЛІК
Про це Лємєнов написав на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Користуючись нагодою, нагадаю, що деякі проросійсько налаштовані експублічні службовці України досі не відзеркаленні по санкціям. Наприклад, юрист Януковича Андрій Портнов. "На базарі кажуть", що він ховається в Стамбулі. Американці давно наклали санкції на цього персонажа 12 вересня 2021 року. Нині вже середина квітня 2023-го, росія навіть повномасштабно напала на Україну. А Портнов досі "на лайті". А ще там Клюєв, Богатирьова, Ставицький, Арбузов... Хто саботує процес? Офіс Президента? СБУ? РНБО? Давид Арахамія, Андрій Єрмак, Андрій Смирнов... шкода, що Малюка, Данілова і Татарова тегнути не можу. Мужики, що Ви чекаєте? Можливо, перелік колаборантів і посібників кремля надіслати офіційним листом?" - зазначив Лємєнов.
Згідно з даними порталу НАЗК "Війна та санкції", з 24.02.2022 року по 14.04.2023 США було накладено санкцій до 1265 фізичних осіб з яких, зокрема до силовиків і правоохоронців (6), представників військово-промислового комплексу (65), представників виконавчої влади (159), військових (22), суддів і адвокатів (5), представників федеральних зборів (601), політиків (13), представників окупаційної влади і коллаборантів (57), представників банківської і кредитно-фінансові сфери (94), олігархів і їх бізнесу (62), представників бізнесу (42), пропагандистів (41) тощо.
Серед 1265 фізичних осіб синхронізовано з Україною 1093 особи.
Не синхронізовано з США, зокрема такі фізичні особи:
- ЛУКАШЕНКО Олександр Григорович (самопроголошений Президент РБ)
- ВОЛОШИН Олег Анатолійович (Народний депутат Верховної Ради IX скликання)
- БОГАТИРЬОВА Раїса Василівна (Ексміністр охорони здоров’я України)
- ВІНЕР Натан / Антон Ададієвич (ТОВ "Російська Аграрна Компанія", співвласник)
- Мінніханов Рустам Нургалієвич (громадянин Росії та голови правління внесеного до списку США Публічного акціонерного товариства "Туполєв", яке виробляє стратегічні бомбардувальники для збройних сил Росії)
- МАТВІЄНКО Сергій Володимирович (Російський бізнесмен, мільйонер, син колишнього губернатора Санкт-Петербурга, голови Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко)
- ФЕДОРЕНКО Владислав Володимирович (Генеральний директор ЗАТ "ЕЛМІКС-ВС")
- ДМИТРІЄВ Кирило Олександрович (Генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій.)
- ГРИГОР’ЄВ Григорій Ігорович (Генеральний директор Novelco)
- ПЛЕШЕВСЬКИЙ Дмитро (Trickbot кіберзлочини)
- БУРОВ Андрій – голова Ростовської обласної виборчої комісії
- КЕРІМОВА Аміна – член найближчого кола олігархів Путіна
- СТАВИЦЬКИЙ Едуард – Міністр енергетики та вугільної промисловості України
- КЛЮЄВ Андрій – колишній голова адміністрації Президента України
- АРБУЗОВ Сергій - Виконувач обов'язків прем'єр-міністра України (28 січня — 27 лютого 2014 року), перший віце-прем'єр-міністр України (2012–2014)
- ШЕЛЕСТЕНКО Геннадій - Херсонський журналіст-колаборант. "Член" тимчасово підконтрольної Росії військово-цивільної адміністрації Херсонської області
- АЛАУДІНОВ Апті - Генерал-майор, помічник голови Чечні із взаємодії із силовими відомствами, командир спецзагону "Ахмат"
- ПОРТНОВ Андрій – народний депутат України
До 1143 юридичних осіб, зокрема зі сфери промисловості (438), логістики (40), комунікацій (17), банківської сфери (147), енергетики та природних ресурсів (6), громадського і військового формування (12), науки і освіти (119), влади (20) та інші (344).
Серед 1143 юридичних осіб синхронізовано з Україною 813 осіб.
Не синхронізовано з США, зокрема такі юридичні особи:
- АТ "АВІАЦІЙНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "СУХОЙ"
- АТ "РОСІЙСЬКА ЛІТАКОБУДІВНА КОРПОРАЦІЯ "МІГ"
- ІРКУТСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД - ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОРПОРАЦІЯ "ІРКУТ"
- Судоремонтний завод "Нерпа"
- Відкрите акціонерне товариство "Авіакомпанія "Белавіа"
- Філія "Астраханський судноремонтний завод" "Центр судноремонту "Звьоздочка"