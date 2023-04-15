Україна досі не синхронізувала зі США санкції проти ексчиновників Януковича Портнова, Клюєва, Богатирьової, Ставицького, Арбузова та інших, - Лємєнов. ПЕРЕЛІК

Голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов звернув увагу на те, що Україна досі не ввела санкції проти багатьох ексчиновників часів Віктора Януковича. Хоча такі санкції проти проросійських ексчиновників ввели США.

Про це Лємєнов написав на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Користуючись нагодою, нагадаю, що деякі проросійсько налаштовані експублічні службовці України досі не відзеркаленні по санкціям. Наприклад, юрист Януковича Андрій Портнов. "На базарі кажуть", що він ховається в Стамбулі. Американці давно наклали санкції на цього персонажа 12 вересня 2021 року. Нині вже середина квітня 2023-го, росія навіть повномасштабно напала на Україну. А Портнов досі "на лайті". А ще там Клюєв, Богатирьова, Ставицький, Арбузов... Хто саботує процес? Офіс Президента? СБУ? РНБО? Давид Арахамія, Андрій Єрмак, Андрій Смирнов... шкода, що Малюка, Данілова і Татарова тегнути не можу. Мужики, що Ви чекаєте? Можливо, перелік колаборантів і посібників кремля надіслати офіційним листом?" - зазначив Лємєнов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна запровадила санкції проти понад 240 юросіб та більше ніж 400 фізосіб, зокрема російських спортсменів

Згідно з даними порталу НАЗК "Війна та санкції", з 24.02.2022 року по 14.04.2023 США було накладено санкцій до 1265 фізичних осіб з яких, зокрема до силовиків і правоохоронців (6), представників військово-промислового комплексу (65), представників виконавчої влади (159), військових (22), суддів і адвокатів (5), представників федеральних зборів (601), політиків (13), представників окупаційної влади і коллаборантів (57), представників банківської і кредитно-фінансові сфери (94), олігархів і їх бізнесу (62), представників бізнесу (42), пропагандистів (41) тощо.

Серед 1265 фізичних осіб синхронізовано з Україною 1093 особи.

Не синхронізовано з США, зокрема такі фізичні особи:

ЛУКАШЕНКО Олександр Григорович (самопроголошений Президент РБ)

ВОЛОШИН Олег Анатолійович (Народний депутат Верховної Ради IX скликання)

БОГАТИРЬОВА Раїса Василівна (Ексміністр охорони здоров’я України)

ВІНЕР Натан / Антон Ададієвич (ТОВ "Російська Аграрна Компанія", співвласник)

Мінніханов Рустам Нургалієвич (громадянин Росії та голови правління внесеного до списку США Публічного акціонерного товариства "Туполєв", яке виробляє стратегічні бомбардувальники для збройних сил Росії)

МАТВІЄНКО Сергій Володимирович (Російський бізнесмен, мільйонер, син колишнього губернатора Санкт-Петербурга, голови Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко)

ФЕДОРЕНКО Владислав Володимирович (Генеральний директор ЗАТ "ЕЛМІКС-ВС")

ДМИТРІЄВ Кирило Олександрович (Генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій.)

ГРИГОР’ЄВ Григорій Ігорович (Генеральний директор Novelco)

ПЛЕШЕВСЬКИЙ Дмитро (Trickbot кіберзлочини)

БУРОВ Андрій – голова Ростовської обласної виборчої комісії

КЕРІМОВА Аміна – член найближчого кола олігархів Путіна

СТАВИЦЬКИЙ Едуард – Міністр енергетики та вугільної промисловості України

КЛЮЄВ Андрій – колишній голова адміністрації Президента України

АРБУЗОВ Сергій - Виконувач обов'язків прем'єр-міністра України (28 січня — 27 лютого 2014 року), перший віце-прем'єр-міністр України (2012–2014)

ШЕЛЕСТЕНКО Геннадій - Херсонський журналіст-колаборант. "Член" тимчасово підконтрольної Росії військово-цивільної адміністрації Херсонської області

АЛАУДІНОВ Апті - Генерал-майор, помічник голови Чечні із взаємодії із силовими відомствами, командир спецзагону "Ахмат"

ПОРТНОВ Андрій – народний депутат України

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ЄС готуються запровадити 11 пакет санкцій проти РФ, направлений на боротьбу зі спробами обходу обмежувальних заходів

До 1143 юридичних осіб, зокрема зі сфери промисловості (438), логістики (40), комунікацій (17), банківської сфери (147), енергетики та природних ресурсів (6), громадського і військового формування (12), науки і освіти (119), влади (20) та інші (344).

Серед 1143 юридичних осіб синхронізовано з Україною 813 осіб.

Не синхронізовано з США, зокрема такі юридичні особи: