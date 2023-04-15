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Пригожин сподівається отримати вигоду від поразки Росії в Україні, - ISW

11 42022
Пригожин сподівається отримати вигоду від поразки Росії в Україні, - ISW
Власник терористичної групи "Вагнера" Євген Пригожин вважає, що контрнаступ ЗСУ буде успішним, у зв’язку з цим він готується скористатися його наслідками.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

14 квітня Пригожин опублікував есе, в якому стверджував, що майбутній контрнаступ України швидше матиме успіх, ніж зазнає поразки.

Він звинуватив навколокремлівські еліти та бюрократію у навмисному саботажі успіхів Москви у війні та попередив, що ці "внутрішні вороги" підштовхуватимуть Кремль до "серйозних поступок".

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Пригожин стверджує, що російські військові не можуть припинити бойові дії зараз "попри поточні територіальні здобутки Росії", оскільки українська держава трансформувалася, а неокупована Україна зараз політично протистоїть Кремлю. Пригожин заявив, що Росія повинна продовжувати війну в Україні, хоч якими складними є умови.

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Топ коментарі

  • Валентин Коваль 2a613f18
    На рашці на кого не глянь -- путін на путіну і путіним поганяє -- ******** .
  • время
    Якщо живий залишиться.
  • Maksim Perepelitca
    Читав і я статтю цього петушари . Там пц !! Таке понаписував - мама нє горюй !!! Одна дурниця , дурніша іншої .
    Короткий зміст його писанини - ва фсьом вінавата Амєріка , чвк Вагнер продолжаєт пєрємаливать ВСУ , Бахмут - нє імєєт значєнія но Зеленскій сошол с ума і потому не хочет отходіть ( а кацапи тіпо - в своєму розумі , якщо вже дев'ятий місяць товчуть лобом бетонну стіну Бахмута ) ,, ну і далі - подібна галіматня ..
    До вчора я вважав його дещо адекватнішим ніж Дімон мєдвєдєв .. Виявляється - ні .
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