Пригожин сподівається отримати вигоду від поразки Росії в Україні, - ISW
Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
14 квітня Пригожин опублікував есе, в якому стверджував, що майбутній контрнаступ України швидше матиме успіх, ніж зазнає поразки.
Він звинуватив навколокремлівські еліти та бюрократію у навмисному саботажі успіхів Москви у війні та попередив, що ці "внутрішні вороги" підштовхуватимуть Кремль до "серйозних поступок".
Пригожин стверджує, що російські військові не можуть припинити бойові дії зараз "попри поточні територіальні здобутки Росії", оскільки українська держава трансформувалася, а неокупована Україна зараз політично протистоїть Кремлю. Пригожин заявив, що Росія повинна продовжувати війну в Україні, хоч якими складними є умови.