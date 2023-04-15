Пригожин сподівається отримати вигоду від поразки Росії в Україні, - ISW

Власник терористичної групи "Вагнера" Євген Пригожин вважає, що контрнаступ ЗСУ буде успішним, у зв’язку з цим він готується скористатися його наслідками.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

14 квітня Пригожин опублікував есе, в якому стверджував, що майбутній контрнаступ України швидше матиме успіх, ніж зазнає поразки.

Він звинуватив навколокремлівські еліти та бюрократію у навмисному саботажі успіхів Москви у війні та попередив, що ці "внутрішні вороги" підштовхуватимуть Кремль до "серйозних поступок".

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Пригожин стверджує, що російські військові не можуть припинити бойові дії зараз "попри поточні територіальні здобутки Росії", оскільки українська держава трансформувалася, а неокупована Україна зараз політично протистоїть Кремлю. Пригожин заявив, що Росія повинна продовжувати війну в Україні, хоч якими складними є умови.