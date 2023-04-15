ЗСУ взяли в полон під Мар’їнкою щонайменше шістьох росіян, - генерал Тарнавський
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
"Гарна робота наших воїнів!", - додав Тарнавський.
Серед захоплених в полон – мобілізовані з Казані (Татарстан), Башкортостану, Чебоксар і мешканець тимчасово окупованої Макіївки Донецької області.
На відео полонені скаржаться на погане забезпечення в армії РФ – за їхніми словами, командування видає їм радянські бронежилети й каски, які не можуть дати належного захисту, через що окупанти зазнають великих втрат.
За відмову йти на штурм, за словами одного з окупантів, командування б'є мобілізованих та погрожує фізичною розправою над їхніми родичами. Інший полонений розповів про зловживання спиртним в лавах окупантів та про практику вимагання хабарів командирами за те, щоб уникнути участі в штурмах.