ЗСУ взяли в полон під Мар’їнкою щонайменше шістьох росіян, - генерал Тарнавський

Командувач угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський показав відео з російськими військовими, захопленими в полон Силами оборони в районі Мар’їнки Донецької області, де тривають запеклі бої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Гарна робота наших воїнів!", - додав Тарнавський.

Серед захоплених в полон – мобілізовані з Казані (Татарстан), Башкортостану, Чебоксар і мешканець тимчасово окупованої Макіївки Донецької області.

На відео полонені скаржаться на погане забезпечення в армії РФ – за їхніми словами, командування видає їм радянські бронежилети й каски, які не можуть дати належного захисту, через що окупанти зазнають великих втрат.

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За відмову йти на штурм, за словами одного з окупантів, командування б'є мобілізованих та погрожує фізичною розправою над їхніми родичами. Інший полонений розповів про зловживання спиртним в лавах окупантів та про практику вимагання хабарів командирами за те, щоб уникнути участі в штурмах.