Зеленський і Макрон провели півторагодинну розмову: говорили про Китай та підготовку до Вільнюського саміту НАТО

Президенти України і Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили підготовку до Вільнюського саміту НАТО, що відбудеться в липні.

Про це Зеленський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Провів майже півторагодинну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Висловив вдячність за засудження жахливої, нелюдської страти українського воїна російськими воєнними злочинцям.



Обговорили підсумки нещодавнього візиту Президента Макрона до Китаю. Розповів про ситуацію на фронті та подальші наміри зі звільнення всіх наших територій. Відзначив намір Франції ще більше посилити важливу підтримку України на полі бою.

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Також обговорили підготовку до Вільнюського саміту НАТО в липні цього року та його очікувані результати, зокрема щодо необхідності отримання Україною дієвих гарантій безпеки ще до моменту вступу нашої країни до Альянсу. Окремо приділили увагу реалізації української формули миру", - розповів Зеленський.