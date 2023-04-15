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За рік війни Польща надала Україні допомоги майже на 11 мільярдів євро

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За рік війни Польща надала Україні допомоги майже на 11 мільярдів євро
З початку повномасштабного вторгнення Росії Польща надала Україні допомоги на суму близько 11 млрд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з  посиланням на слова міністерки фінансів Польщі Магдалени Жецковської під час зустрічі в Atlantic Council у Вашингтоні.

"Загальний обсяг видатків для України становить до 2% нашого ВВП, тобто близько 50 мільярдів злотих", - заявила Жечковська.

Вона підкреслила, що це значна стаття в польському бюджеті, і, попри те, що Польща не отримує адекватної компенсації від ЄС за допомогу Україні, це необхідно робити, оскільки Україна бореться за своє майбутнє, цінності та свободу.

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Нагадаємо, раніше президент Анджей Дуда повідомляв, що Польща надала Україні 3 мільярди євро військової допомоги.

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Топ коментарі

  • Владимир Капарунин 70d08e2e
    Низкий поклон Польше и всем полякам, они одними из первых протянули нам руку помощи,

    нужно это ценить и всегда помнить.
  • Чайка Київ
    Щиро дякуємо, друзі, за вашу підтримку та допомогу.
    Ви точно знаєте яку нежить нищать українці.
  • Евгений Дюков 567db7e6
    Спасибо Польше.
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