Резніков про підсумки перемовин у чотирьох країнах: наші пріоритети - захист неба, "броньований кулак" та  боєприпаси

Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з колегами у чотирьох країнах Європи. Головною темою обговорень стала військова допомога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на главу оборонного відомства у Facebook.

Як зазначив Резніков, за 10 днів разом з командою він відвідав Афіни, Нікосію, Мадрид та Бухарест. Відбулися плідні зустрічі з міністром оборони Греції Нікосом Панайотопулусом, міністром оборони Кіпру Міхалісом Георгалласом, міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес, міністром оборони Румунії Ангелом Тілваром та їхніми командами.

"Мета незмінна – зброя та інші форми підтримки, які зміцнюють Сили оборони України. Під час візитів зустрічаємося з лідерами органів представницької влади, з виробниками, з медіа. Щоб мати максимально широке коло підтримки. Наші пріоритети відомі – захист неба, створення "броньованого кулака", забезпечення боєприпасами", - зазначив очільник міоноборони..

За словами Резнікова, Україні цікаві платформи радянського зразка і, особливо, ракети та снаряди до них. Адже ця зброя негайно опиняється на полі бою. А також системи західного виробництва, що забезпечують якісні переваги.

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"Такі візити і зустрічі на політичному рівні є дуже корисними, адже не тільки допомагають підтримувати високу загальну динаміку, але й сприяють швидкому вирішенню багатьох практичних питань. Час для нас дуже важливий. Адже це збережені життя наших захисників і захисниць, захист наших мирних міст", - наголосив Резніков