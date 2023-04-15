Шмигаль про відносини зі США: "У нас немає жодних секретів від наших стратегічних партнерів"

Україна не має секретів від Сполучених Штатів, і жодні витоки документів та інформаційний галас навколо цього не вплинуть на плани здобути перемогу над російським агресором.

Про це заявив під час пресконференції у Вашингтоні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У нас немає жодних секретів від наших надійних стратегічних партнерів", - відповів Прем’єр на прохання прокоментувати публікації американських ЗМІ, що Україна начебто могла приховувати від США плани щодо контрнаступу.

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"Ніщо не вплине і не змінить наших планів на контрнаступ. Наша ціль - перемога, наша ціль - звільнення українських територій у кордонах 1991 року", - підкреслив Шмигаль.

"Ми впевнені в тому, що контрнаступ відбудеться уже найближчим часом. Сполучені Штати абсолютно нас підтримують",- наголосив він.

"Ми націлені на те, щоби реалізувати всі наші плани і досягти нашої перемоги", - підкреслив прем'єр.