Шмигаль про відносини зі США: "У нас немає жодних секретів від наших стратегічних партнерів"
Про це заявив під час пресконференції у Вашингтоні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У нас немає жодних секретів від наших надійних стратегічних партнерів", - відповів Прем’єр на прохання прокоментувати публікації американських ЗМІ, що Україна начебто могла приховувати від США плани щодо контрнаступу.
"Ніщо не вплине і не змінить наших планів на контрнаступ. Наша ціль - перемога, наша ціль - звільнення українських територій у кордонах 1991 року", - підкреслив Шмигаль.
"Ми впевнені в тому, що контрнаступ відбудеться уже найближчим часом. Сполучені Штати абсолютно нас підтримують",- наголосив він.
"Ми націлені на те, щоби реалізувати всі наші плани і досягти нашої перемоги", - підкреслив прем'єр.