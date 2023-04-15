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Україна отримає від держав G7 понад $5 млрд додаткової підтримки, - Шмигаль

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Україна отримає від держав G7 понад $5 млрд додаткової підтримки, - Шмигаль
Кошти надійдуть від Франції, Німеччини та Великобританії.

Про це під час брифінгу розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками візиту у Вашингтон, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами перемовин з міністрами фінансів країн Великої Сімки в межах Spring Meetings отримали запевнення у додатковій підтримці України на суму більше 5 млрд доларів. Зокрема, домовилися про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією.

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Також Швейцарія надасть Україні 1,8 млрд франків протягом наступних шести років. Данія створює спеціальний фонд і планує наповнити його на 1 млрд євро. Додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди", - розповів Шмигаль.

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Топ коментарі

  • Ярема Стогін b9074bab
    Ця пиз.ота вже не має ні самокритики, ні самоповаги. Вони вихваляються подачками (милостинею) жебракам, як власними досягненнями! Прем"єр Міністер мав би хвалитися темпами відновлення господарки (промисловості, енергетики, сільського господарства, оборонки...). А цей жує соплі скільки і хто нам дав... ця лафа скоро закінчиться: чим далі мете вихвалятися?
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Скоріш за все знову кредити..а віддавати ми будемо, бо ці ненажерливі слуги змиються.

    Треба, щоб майно й рахунки було арештовано, заблоковано до кінця каденції депутатів, міністрів, преза. Щоб було чим віддавати борги. Бо беруть вони, дерибанять вони, а віддавати будемо ми й мабудь наші праправнуки..бо ці слуги урода ненажери ще ті..
  • Олександр Дніпро
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