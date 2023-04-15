Україна отримає від держав G7 понад $5 млрд додаткової підтримки, - Шмигаль

Кошти надійдуть від Франції, Німеччини та Великобританії.

Про це під час брифінгу розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками візиту у Вашингтон, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами перемовин з міністрами фінансів країн Великої Сімки в межах Spring Meetings отримали запевнення у додатковій підтримці України на суму більше 5 млрд доларів. Зокрема, домовилися про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією.

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Також Швейцарія надасть Україні 1,8 млрд франків протягом наступних шести років. Данія створює спеціальний фонд і планує наповнити його на 1 млрд євро. Додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди", - розповів Шмигаль.