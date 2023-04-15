Під час спроби держперевороту в Судані загорівся український літак компанії SkyUp. МЗС офіційно спростувало інформацію про заручників

У суботу, 15 квітня, під час спроби державного перевороту в Судані спалахнув літак Boeing 737 української авіакомпанії SkyUp.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

У SkyUp зазначили, що наразі відомо про спрацювання аварійного радіобуя на одному з двох літаків авіакомпанії, що знаходяться в аеропорту міста Хартум (столиця Судану).

За інформацією авіакомпанії, встановити стан літака та можливі пошкодження на даний момент неможливо. 36 співробітників, які перебувають у країні, наразі знаходяться у відносно безпечному місці, з ними є зв’язок, наголосили в SkyUp.

"Наше головне завдання зараз – організувати безпечні умови перебування співробітників та допомогти їм якнайшвидше залишити країну. Ми займаємось цим разом із Посольством України в Єгипті, Почесним Консульством України в Судані, МЗС України та іншими державними структурами", – йдеться в повідомленні авіакомпанії.

В свою чергу, 15 квітня, в мережі з'явився допис про нібито захоплення українських заручників в Судані, проте ця інформація не підтвердилась.

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Про це в коментаріРБК-Україна розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Інформація про захоплення українських заручників не підтверджується", - повідомив Ніколенко.

За його словами, під час загострення ситуації в міжнародному аеропорту Хартума перебували члени українського авіаційного екіпажу, проте цю групу людей вдалося вивезти.

"Зараз вони перебувають у безпечному місці. Ними опікується український почесний консул в Судані. МЗС та посольство України в Єгипті тримають питання безпеки українських громадян в Судані на особливому контролі", - додав речник МЗС.

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