Два іноземні судна зіткнулися на Одещині

Судно MIRA під прапором Коморських островів, призначене для транспортування тварин, зіткнулося із теплоходом COSMINA 1 під прапором Румунії, яке перевозило сульфат амонію.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Кореспондент.net, про це повідомляє румунське видання Constanta 1 із посиланням на Військово-морське управління Румунії.

У п'ятницю, 14 квітня, біля Ренійського порту сталася аварія. Судно MIRA під прапором Коморських островів, призначене для транспортування тварин, зіткнулося із теплоходом COSMINA 1 під прапором Румунії, яке перевозило сульфат амонію.

Повідомляється, що румунське річкове судно отримало пробоїну. Під час рятувальної операції залучили буксир, щоб виштовхнути теплохід на правий (румунський) берег Дунаю та уникнути його повного затоплення.

Також читайте: Єврокомісія стане активним учасником переговорів між Україною та Румунією щодо запуску суднового ходу "Дунай - Чорне море", - Кабмін

Друге судно намагалося "втекти" до порту Рені, щоб уникнути арешту. Представники капітанії румунського порту Галац виїхали на місце події.