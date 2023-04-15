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Зачепили китайські компанії: Пекін поскаржився на санкції США проти Росії

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Зачепили китайські компанії: Пекін поскаржився на санкції США проти Росії
США запровадили санкції проти китайських компаній, яких вважає причетними до допомоги РФ. У Пекіні поскаржилися на це і сказали, що це негативно вплине на стабільність глобальних ланцюгів поставок.

Про це йдеться в заяві Міністерства торгівлі Китаю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

США нещодавно вирішили додати 12 підприємств Китаю до свого списку експортного контролю.

"Дії США є односторонніми і не підтримуються з боку ООН", - поскаржились в Китаї.

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Китайські компанії, внесені в експортний чорний список, який дозволяє експорт із США лише при видачі ліцензій Вашингтоном, є переважно дистриб'юторами електронних компонентів, що базуються в Шеньчжені та Гонконгу. Вони були додані до списку через звинувачення в тому, що вони підтримують військову та оборонну промисловість Росії.

Цього тижня США також додали до свого списку фірми з Росії, Сінгапуру, Іспанії, Сирії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Узбекистану.

Топ коментарі

  • Владимир Капарунин 70d08e2e
    Америке и Европе нужно как можно быстрее искать замену китайскому барахлу, чтобы в любой

    момент можно было безболезненно ввести всеобъемлющие санкции, при таком лицемерном

    поведении Китая это будет неизбежным!
  • govtva
    Надеюсь у китайцев хватит ума понять что их помощь оркам будет шикарным поводом для американцев угробить экономику Поднебесной.
  • 5 копійок
    Прищемили хвоста?
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