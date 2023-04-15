Кількість поранених у Слов’янську зросла до 23 людей

У Слов’янську кількість поранених унаслідок вчорашнього обстрілу зросла до 23 осіб. Щонайменше 11 людей загинуло.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.

"Сьогодні рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у провулку Парковому тіла ще двох мешканців: 41-річного чоловіка та 65-річної жінки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, станом на 18:00 налічується вже 11 загиблих. Також зросла кількість поранених - до 23 осіб.

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"Під завалами ще лишаються люди. Рятувальні роботи тривають", - додав Лях.

Нагадаємо, росіяни в п'ятницю, 14 квітня, вдарили ракетами по Слов'янську. Унаслідок ворожої атаки загинули щонайменше 11 людей.

Рятувальна операція у Слов'янську після вчорашнього ракетного удару росіян по місту продовжується. Наразі під завалами шукають чотирьох людей.