Говорили про Україну і про російську агресію, - Блінкен провів перемовини з керівництвом В’єтнаму

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час візиту у В’єтнам зустрівся із прем’єр-міністром країни, з яким, серед іншого, обговорив війну в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це Блінкен повідомив під час пресконференції 15 квітня.

"Ми говорили про Україну і про російську агресію в Україні. В’єтнам має давню історію та відносини з Росією. Ми це розуміємо і визнаємо. Водночас я чітко чув від наших в’єтнамських співрозмовників і те, як вони публічно заявляли про свою прихильність основним принципам, яким також загрожує агресія Росії", - розповів посадовець.

За його словами, в’єтнамська влада підтримує суверенітет України та її територіальну цілісність.

"Принципи, що лежать в основі Статуту ООН — територіальна цілісність, суверенітет, незалежність. В'єтнам рішуче підтримує це. Вони дали зрозуміти це. Вони говорили про це публічно і повторювали це сьогодні в розмові з нами", — зауважив Блінкен.

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