Україні потрібна підтримка для досягнення зламу на полі бою цьогоріч, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що досягти зламу на полі бою слід у 2023 році, для цього Україні потрібна швидка підтримка у достатньому обсязі.

Про це Резніков повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Під час насиченого візиту до Бухаресту взяв участь у роботі Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської Платформи.

Цей майданчик став важливим елементом консолідації зусиль на підтримку України.

Скористався нагодою особисто подякувати румунським партнерам, які з перших днів повномасштабного вторгнення надають Україні всебічну підтримку як добрі сусіди і справжні друзі.

На полях цього заходу зустрівся з великим другом України – заступником Генерального секретаря НАТО Мирчею Джоане, який свого часу провів блискучу роботу для забезпечення вступу Румунії до Альянсу. Обговорили актуальні проекти, зокрема, системну участь NSPA у модернізації оборонних закупівель в Україні. Готуємо низку дуже конкретних ініціатив до Вільнюського саміту НАТО.

У своєму виступі на Конференції я зробив акцент на 5 рамкових тезах, які, на мій погляд, мають бути в основі комплексу рішень щодо забезпечення миру, безпеки, добробуту та розвитку у регіоні.

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1. Я продовжую обстоювати думку, що вільний світ має змінити парадигму своїх дій у контексті відсічі агресіям. Повільні дії постфактум не працюють. "Не провокувати" - не працює. росіянам не потрібні провокації, щоб розв’язати війну. Неодноразово доведено. Вільний світ має володіти стратегічною ініціативою і бути готовим діяти швидко та превентивно. Це важлива зміна у свідомості, далеко не усі психологічно готові. Без цієї готовності не з’явиться політична воля і правильні рішення. Але саме такий підхід буде найкращим витверезуючим чинником для будь-якого агресора.

2. Потрібна система гарантій-запобіжників, які зведуть до мінімуму бажання вирішувати щось силою. У контексті Чорноморського регіону все очевидно – не існує альтернативи НАТО. Не існує альтернативи Україні в НАТО. Ми довели свою спроможність посилити Альянс і зробили формальні кроки – подали заявку на вступ. Відсутність руху тільки продовжить невизначеність і ризики.

3. Будь-які моделі чи розмови про безпеку в регіоні, які не передбачають звільнення Криму від російської окупації – це ілюзії. З цими ілюзіями треба прощаватися. Не треба себе обманювати, що існують якісь інші варіанти. Їх не існує. Тому в контексті Криму має бути тільки один ракурс - як звільняти? Це спільний інтерес. На цьому мають бути сконцентровані спільні зусилля.

4. На порядку денному має постати питання трансформації росії. Теза деяких партнерів про те, що москва має бути залучена до усіх важливих справ регіону, розбивається реальністю – з чинним терористичним режимом, який живиться імперськими фантомними болями, якісь домовленості неможливі в принципі.

росія має стати демократичною федерацією. Пройти через денацифікацію, видати злочинців, компенсувати шкоду. Інакше не буде довіри. Має бути спільна позиція, у тому числі – зафіксована через систему потужних санкцій, що без трансформації у справжню демократичну федерацію росія не зможе відновити стосунки з цивілізованим світом.

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5. І насамкінець. Час. Правильні ліки, застосовані невчасно, з запізненням, можуть не спрацювати. Затягування чи "заморожування" війни суперечить інтересам регіону. Регіон втратить динаміку, поки інші розвиватимуться. Тому спільний інтерес – досягти зламу на полі бою у 2023 році. Для цього Україні потрібна швидка підтримка у достатньому обсязі.

У розвиток цих позицій є ціла низка дуже конкретних кроків, які ми зараз обговорюємо з партнерами, готуємо до втілення або вже втілюємо.

Чорне та Азовське моря будуть простором миру, Крим повернеться додому.

Робимо усе можливе, щоб наблизити цей момент", - розповів Резніков.