Сподіваюся, що російський народ сам передасть Путіна суду в Гаазі. Хай хто прийде після нього, гірше вже бути не може, - Ходжес

Хай хто очолить Росію після президента РФ Володимира Путіна, можливість розпаду Росії в майбутньому дуже реальна.

Таку думку екскомандувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес висловив в інтерв'ю "Гордон", передає Цензор.НЕТ.

"Що Захід має робити з Росією, яка програла? Розпадеться Росія чи залишиться єдиною? І хто прийде до влади в Росії?" – запитали у Ходжеса.



За визнанням Ходжеса, він не поділяє поширену думку про те, що наступник Путіна може виявитися ще гіршим.



"Хай хто прийде після Путіна, гірше вже бути не може. Іноді ми чуємо, як люди кажуть, що наступний хлопець може бути ще страшнішим. Я в цьому дуже сумніваюся. Він може бути таким самим, але я не думаю, що хтось може переплюнути Путіна з погляду втрачених життів і руйнувань", – переконаний він.

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"Я сподіваюся, що російський народ сам передасть Путіна Міжнародному кримінальному суду в Гаазі, щоб його засудили за вбивство тисяч невинних українців і депортацію тисяч українських дітей. Кінець для Путіна має бути в залі суду. Сполучені Штати мають більше підтримувати Міжнародний кримінальний суд. І я сподіваюся, що уряд США вирішить ратифікувати Римський статут і стати його активним учасником", – зазначив Ходжес.

Оскільки Росія – федеративна держава і складається з більше ніж 80 різних республік, територій і країн, можливість її розпаду, вважає генерал, "дуже реальна".



"Будуть деякі республіки, які захочуть залишитися пов'язаними з Росією, і завжди залишиться сама Росія, але, з іншого боку, є Чечня й інші республіки, які не хочуть залишатися з Росією і першими скористаються шансом після її поразки", – прогнозує Ходжес.



Він додав, що налаштовані на автономію російські республіки "зачепляться за можливість вирватися".



"І ми маємо бути готовими до цього. Ми маємо думати про наслідки масового припливу біженців, про контроль над ядерною зброєю та енергетичною інфраструктурою. США чи інші країни не мають намагатися вплинути на розпад Росії. Але ми напевно маємо готуватися до наслідків", – підсумував американський відставний генерал.