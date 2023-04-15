Причетні до страт українських військових можуть постати перед українським судом і МКС: це вже практика, а не просто одиничний жахливий випадок, - Мін’юст

Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць зазначила, що причетні до страти українських військових можуть постати перед українським судочинством, а також такі справи можуть розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Хочу сказати, що, на жаль, це не перший подібний акт агресії і антигуманності, який ми бачимо від російської армії. Другий момент, це те, що люди, які це вчинили, якщо можна так назвати, вони мають і можуть постати перед українським судочинством… Так, дійсно, вони вчинили, відповідно до Римського статуту, воєнний злочин. Тому мають так само подібні кейси, а ми розуміємо, що це вже адміністративна практика, а не просто одиничний жахливий випадок, розглядатися і у Міжнародному кримінальному суді", - сказала Коломієць, відповідаючи на запитання, чи вдасться притягнути до відповідальності катів, причетних до страти українських військових.

Вона зазначила, що подібні злочини російська армія вчиняє і щодо українських військовополонених, і щодо цивільних осіб.

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"І це, власне, говорить про те, що вони кожного дня порушують будь-які правила ведення війни, як би, звісно, в принципі не жахливо звучало те, що взагалі такі правила існують", - підкреслила заступниця міністра юстиції.

Також Коломієць зауважила, що у злочинів щодо катувань немає терміну давності.

"Навіть у Кримінальному кодексі України є стаття, яка регулює питання, пов’язані як із катуванням, в першу чергу з катуванням, тому, відповідно, терміну давності немає", - сказала Коломієць.