Війна вже завдала шкоди довкіллю України на майже 2 трильйони гривень, – Стрілець
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у інтерв’ю АрміяInform.
"Ми продовжуємо фіксувати завдану довкіллю шкоду. Для обрахунку збитків Міндовкілля розробило й затвердило спеціальні методики. Розрахунками за цими методиками займається Державна екологічна інспекція. Загальна оцінка завданої шкоди довкіллю вже перевищує 1,9 трильйона гривень або понад 52,2 мільярда доларів. Це — колосальна цифра! Однак вона не остаточна, адже поки що в нас немає доступу до замінованих та окупованих територій", - сказав Стрілець.
Окрім того, зауважив очільник міністерства, "розмір обрахованих збитків може значно зрости після внесення певних змін до нашого законодавства".
"Так, у США та країнах Європи існує такий юридичний термін як "екосистемні послуги". Із закріпленням його в українському правовому полі ми зможемо точніше розрахувати шкоду від знищення, наприклад, одного дерева. Адже тоді в оцінку збитків включатиметься час, необхідний на відновлення такого дерева. Враховуватиметься, скільки це дерево абсорбує парникових газів, наскільки воно впливає на життя людини та на довкілля в цілому", - сказав міністр.
За його словами, вже створена відповідна робоча група при Міндовкіллі та залучені необхідні фахівці, щоб напрацювати відповідні зміни та ввести в Україні поняття "екосистемні послуги".
"Я домовився про допомогу зі Спеціальним представником з питань біорізноманіття та водних ресурсів США Монікою Медіною. Ми провели продуктивні зустрічі на полях Конференції ООН з питань біорізноманіття та в рамках Водної конференції ООН. Для початку ми візьмемо ту модель екосистемних послуг, яка вже працює в інших країнах, й подивимося, як її можна інтегрувати в наше законодавство", - зауважив Стрілець.