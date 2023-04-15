Війна вже завдала шкоди довкіллю України на майже 2 трильйони гривень, – Стрілець

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомив, що загальна оцінка завданої шкоди довкіллю внаслідок війни вже перевищує 1,9 трильйона гривень, проте вона не остаточна, адже наразі немає доступу до замінованих та окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у інтерв’ю АрміяInform.

"Ми продовжуємо фіксувати завдану довкіллю шкоду. Для обрахунку збитків Міндовкілля розробило й затвердило спеціальні методики. Розрахунками за цими методиками займається Державна екологічна інспекція. Загальна оцінка завданої шкоди довкіллю вже перевищує 1,9 трильйона гривень або понад 52,2 мільярда доларів. Це — колосальна цифра! Однак вона не остаточна, адже поки що в нас немає доступу до замінованих та окупованих територій", - сказав Стрілець.

Окрім того, зауважив очільник міністерства, "розмір обрахованих збитків може значно зрости після внесення певних змін до нашого законодавства".

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"Так, у США та країнах Європи існує такий юридичний термін як "екосистемні послуги". Із закріпленням його в українському правовому полі ми зможемо точніше розрахувати шкоду від знищення, наприклад, одного дерева. Адже тоді в оцінку збитків включатиметься час, необхідний на відновлення такого дерева. Враховуватиметься, скільки це дерево абсорбує парникових газів, наскільки воно впливає на життя людини та на довкілля в цілому", - сказав міністр.

За його словами, вже створена відповідна робоча група при Міндовкіллі та залучені необхідні фахівці, щоб напрацювати відповідні зміни та ввести в Україні поняття "екосистемні послуги".

"Я домовився про допомогу зі Спеціальним представником з питань біорізноманіття та водних ресурсів США Монікою Медіною. Ми провели продуктивні зустрічі на полях Конференції ООН з питань біорізноманіття та в рамках Водної конференції ООН. Для початку ми візьмемо ту модель екосистемних послуг, яка вже працює в інших країнах, й подивимося, як її можна інтегрувати в наше законодавство", - зауважив Стрілець.

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