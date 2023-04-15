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НАТО може допомогти Україні модернізувати оборонні закупівлі, - Резніков

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НАТО може допомогти Україні модернізувати оборонні закупівлі, - Резніков
Північноатлантичний альянс може співпрацювати з Україною у питанні модернізації оборонних закупівель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці міністра оборони України Олексія Резнікова 

За його словами, під час поїздки в Бухарест він провів переговори із заступником генерального секретаря НАТО Мірчою Джоане, який допоміг Румунії на шляху до Альянсу.

"Обговорили актуальні проекти, зокрема системну участь NSPA (Агентства НАТО із забезпечення та закупівель - ред.) у модернізації оборонних закупівель в Україні. Готуємо низку дуже конкретних ініціатив до Вільнюського саміту НАТО", - зазначив Резніков.

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Топ коментарі

  • Sav UA 954bd9a2
    Як там весільні дрони з яйцями поживають?
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Ціле міністерство з штатом в армію, а він так і не навчився керувати і виконувати свої функції
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Модернізуй не модернізуй..все одне отримаєш яйця Резнікова. Тут треба вирішити тільки одне питання - перестати красти!!!

    Я не знаю..доки ті уроди крадуть все що бачать, нічого не вийде. Треба показово карати. Матеріально і крадія й всіх його родичів. З десяток крадіїв так покарати - мож замисляться. Відбирати все - залишити по однушці й по мінімальній зп чи пенсії.
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