НАТО може допомогти Україні модернізувати оборонні закупівлі, - Резніков

Північноатлантичний альянс може співпрацювати з Україною у питанні модернізації оборонних закупівель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці міністра оборони України Олексія Резнікова

За його словами, під час поїздки в Бухарест він провів переговори із заступником генерального секретаря НАТО Мірчою Джоане, який допоміг Румунії на шляху до Альянсу.

"Обговорили актуальні проекти, зокрема системну участь NSPA (Агентства НАТО із забезпечення та закупівель - ред.) у модернізації оборонних закупівель в Україні. Готуємо низку дуже конкретних ініціатив до Вільнюського саміту НАТО", - зазначив Резніков.

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