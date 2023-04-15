Новини

Пропагандист Красовський скаржиться, що рідні радянських композиторів забороняють використовувати їхні пісні в Росії до 9 травня

132 30261
Пропагандист Красовський скаржиться, що рідні радянських композиторів забороняють використовувати їхні пісні в Росії до 9 травня
Російські пропагандисти скаржаться, що рідні радянських композиторів забороняють використовувати їхні пісні в Росії до 9 травня.

Про це розповів журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Пропагандист-людожер Антон Красовський скаржиться, що рідні радянських композиторів забороняють використовувати їх пісні в Росії до 9 травня, бо Росія стала-країною агресором і сама поводиться, як нацистська Німеччина. Ой, як невдобно вийшло", - розповів журналіст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Польового командира "ДНР" Свиридова, який зґвалтував та вбив вагітну жінку, випустили із в’язниці та відправили на війну проти України

Пропагандист Красовський скаржиться, що рідні радянських композиторів забороняють використовувати їхні пісні в Росії до 9 травня 01

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • ZoV KobZona
    Я таки извиняюсь спросить, из какой страны эти родные это дело запрещают?
  • Vadim Zertin
    Ой як невдрбно вийшло, да кацапи?
  • три - пятнадцать
    катьюшу нехай буркотять, яка кудисть там виходила...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини