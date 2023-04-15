Пропагандист Красовський скаржиться, що рідні радянських композиторів забороняють використовувати їхні пісні в Росії до 9 травня

Російські пропагандисти скаржаться, що рідні радянських композиторів забороняють використовувати їхні пісні в Росії до 9 травня.

Про це розповів журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Пропагандист-людожер Антон Красовський скаржиться, що рідні радянських композиторів забороняють використовувати їх пісні в Росії до 9 травня, бо Росія стала-країною агресором і сама поводиться, як нацистська Німеччина. Ой, як невдобно вийшло", - розповів журналіст.

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