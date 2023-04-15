На Ізюмщині виявили тіло чоловіка, який загинув від авіаудару окупантів
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У селі Кам’янка Харківської області правоохоронці виявили тіло чоловіка, який торік загинув від авіаудару армії РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку поліції Харківської області.
"Муміфіковане тіло 40-річного чоловіка знайшли на території домоволодіння у селі Кам'янка", - ідеться у повідомленні.
Як зазначили у відомстві, тіло направили на судово-медичну експертизу з метою встановлення причин смерті.
Місцевий мешканець селища Кам'янка загинув весною 2022 року під час авіаційного бомбардування Збройними силами РФ.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.