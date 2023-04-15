На Ізюмщині виявили тіло чоловіка, який загинув від авіаудару окупантів

У селі Кам’янка Харківської області правоохоронці виявили тіло чоловіка, який торік загинув від авіаудару армії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"Муміфіковане тіло 40-річного чоловіка знайшли на території домоволодіння у селі Кам'янка", - ідеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, тіло направили на судово-медичну експертизу з метою встановлення причин смерті.

Місцевий мешканець селища Кам'янка загинув весною 2022 року під час авіаційного бомбардування Збройними силами РФ.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.