Заяви про "втому від війни" - це російський наратив, - Шмигаль

Партнери України не відчувають втоми від війни та готові надавати їй подальшу допомогу для протистояння російській агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у телеграмі прем’єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу, присвяченому результатам перемовин із урядовцями та бізнесом Сполучених Штатів.

"Втома від війни в Україні — це російський наратив. Ми об'єднані з нашими партнерами, жодної втоми від військової чи донорської підтримки немає. Ми налаштовані перемогти в цій війні та звільнити наші території. Наголосив на цьому в розмові з журналістами за підсумками візиту у Вашингтон", — написав він.

Як зазначив урядовець, Україна розраховує, що під час зустрічі країн G7 у Японії лідери обговорять формулу миру президента Володимира Зеленського.

"Оскільки це єдиний шлях, яким ми маємо рухатися до закінчення війни. Також очікуємо, що під час зустрічі будуть порушені питання санкцій та конфіскації заморожених російських активів", — сказав він.

Прем’єр додав, що Україна потребує аналога "Плану Маршалла", запровадженого США для Європи після завершення Другої світової війни. За його словами, такий план має сприяти військовій та фінансовій підтримці України.

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