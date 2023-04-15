На Херсонщині юнак вистрілив зі знайденого гранатомета та зазнав поранення
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У Херсонській області хлопець знайшов гранатомет. Він випадково вистрілив зі зброї та зазнав поранення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram.
Як зазначають в ОВА, подія сталася сьогодні у Петропавлівці Новоолександрівської громади.
"18-річний хлопець знайшов невідомий ручний гранатомет і приніс його додому. Він вирішив ближче розглянути знахідку і випадково вистрілив зі зброї", - сказано в повідомленні.
Унаслідок інциденту він дістав осколкові поранення кистей та втратив два пальці. Постраждалого госпіталізували та надають усю необхідну допомогу.
В ОВА наголошують, що про знайдення зброї, вибухівки чи боєприпасів необхідно повідомити військових, правоохоронців чи рятувальників. Торкатися знайденого заборонено.