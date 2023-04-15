Російські війська обстріляли три громади на Сумщині, - ОВА

15 квітня росіяни здійснили обстріли території Білопільської, Великописарівської та Юнаківської громад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Сумська ОВА.

Зафіксовано 158 прильотів - з мінометів, АГС, артилерії. Також були три ракетні прильоти.

Зазначається, що під обстріли потрапили:

- Юнаківська громада: з території рф був пуск 3-х НУРСів з гелікоптера. Також зафіксовано три прильоти з міномету, внаслідок яких у с. Басівка пошкоджена лінія електропередач. До речі, наразі електропостачання в громаді відновлено.

- Великописарівська громада: ворог здійснив 15 пострілів з АГС та 7 прильотів з міномету.

- Білопільська громада: росіяни скинули 26 мін та здійснили 10 ударів з артилерії.

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