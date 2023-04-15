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Україні потрібні гарантії безпеки до вступу в НАТО, - Зеленський

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Україні потрібні гарантії безпеки до вступу в НАТО, - Зеленський
Дієві гарантії безпеки Україні потрібні ще до вступу в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це сказав у суботу у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Росія повинна забратися з території України. Всієї України і всі окупанти. І кожен пункт Статуту ООН має запрацювати знову - жодне з російських порушень міжнародного права не можна ігнорувати. Саме на таких принципах повернуться безпека і спокій у міжнародні відносини", - заявив президент.

Він зазначив, що "саме для цього є українська формула миру, абсолютно реалістична і цілком конкретна, її також сьогодні детально обговорили з Макроном, як і міжнародні заходи, які ми готуємо на цей рік, зокрема, Вільнюський саміт НАТО".

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"Наша спільна позиція на саміті в Литві - усіх держав-учасниць - може бути саме такою амбітною, якої потребує європейська безпека. Упевнений у цьому. Дієві гарантії безпеки для України, тобто насправді для міжнародного порядку, заснованого на правилах, потрібні ще до вступу в Альянс", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "у Вільнюсі відбулася зустріч держав-членів спільної слідчої групи з розслідування злочинів окупантів в Україні. Одним із результатів зустрічі є угода - якраз учора її підписали. Угода про спільне розслідування не тільки російських воєнних злочинів, а й злочину геноциду".

"Ми забезпечимо на всіх рівнях, зокрема й на юридичному, повну відповідальність Росії за скоєне проти України та українців. І я дякую всім партнерам, хто допомагає наближати вироки для окупантів - для російських убивць і терористів", - заявив він.

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А що ти для отримання отих гарантій зробив? Оточив себе кацапськими кротами, щоб від українців захистити свій зад!
  • Анатолий К 65c6a92d
    З Бенею. портновим,смірнович,татаровим, бакановим, наумович до НАТО не беруть.
  • Leon e9048d82
    ℕ 𝕚 𝕜 𝕚 𝕥 𝕚 𝕔 𝕙

    @DNikitich

    Екс-голова Фонду держмайна - в розшуку.
    Екс-голова Конституційного суду - в розшуку.
    Екс-голова Нацбанку - в розшуку.
    Екс-голова СБУ - Де Баканов?
    Перший заступник голови СБУ - агент ФСБ.
    Керівники трьох регіональних управлінь СБУ і всі на напрямках вторгнення - агенти ФСБ.
    Деякі депутати - в розшуку.

    Такого не було за жодної влади. Але ви не переплутайте - у всьому винен Порошенко та війна. Бубочка савсєм нєуіноуєн.

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