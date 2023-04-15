Якщо Захід ухвалить політичне рішення, війна в Україні закінчиться до кінця року, - Ходжес

Отримавши від західних партнерів більше далекобійної високоточної зброї, Україна почне завдавати ударів по позиціях російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.

Про це в інтерв'ю "ГОРДОН" заявив екскомандувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ.

"Для всіх зрозуміло, що Крим мають звільнити. Якби США й інші країни надали Україні все необхідне для цього, зокрема високоточну зброю далекої дії, яка дала б змогу зробити Крим нестерпним для російських військ... Наприклад, прямим ударом по флоту в Севастополі, по авіабазі в Саках, по логістичному центру у Джанкої та інших об'єктах... Ви уражаєте їх високоточною зброєю – і російським військам стає дуже-дуже складно залишатися у Криму", – сказав Ходжес.



Він наголосив, що такий крок із боку ЗСУ є необхідним, але для нього українській армії знадобиться більше високоточної зброї, ніж є зараз.

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"Щойно це буде зроблено, настане час знову вдарити по Кримському мосту й ізолювати Крим. Цей сценарій украй реалістичний і насправді може статися вже наприкінці цього літа. Але ключем до всього є надання Заходом зброї далекого радіуса дії Україні", – зазначив Ходжес.

"Я хотів би, щоб мій уряд чітко заявив: "Нам потрібна перемога України", що політика США – це перемога України за визначенням президента [Володимира] Зеленського: повне відновлення територіальної цілісності України, повернення всіх депортованих українців, відповідальність росіян за всі воєнні злочини. А потім якісь гарантії безпеки, включно зрештою зі вступом у НАТО. Я хотів би бачити саме цю картину", – заявив Ходжес.



За його оцінкою, зараз підтримка такого закінчення війни у США "досить велика, але поки що не єдина".



"І тому пріоритетом наразі є забезпечення перемоги України над Росією. Це найважливіша частина. Ми маємо допомагати Україні безперервними зусиллями щодо модернізації її оборони. Потрібно, щоб Україна була озброєна до зубів, як, наприклад, Південна Корея, щоб мала можливість утримувати Росію від повторних атак", – вважає генерал.



На його думку, якщо Захід ухвалить таке політичне рішення й забезпечить Україну всім необхідним, то війна закінчиться до кінця року.

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"Більше не буде жодних виправдань, жодних напівзаходів. Ми візьмемо і зробимо. І я вірю в таку можливість. Але якщо ми так не зробимо, то, імовірно, війна триватиме й наступного року", – зазначив Ходжес.



Він додав, що очікує також на якусь угоду чи домовленість між Україною і США разом, можливо, з деякими іншими країнами, щоб підвищити безпеку України, поки вона не стане членом НАТО.