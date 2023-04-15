У Дніпрі стався вибух у приватному будинку, загинув чоловік, - ДСНС

У Дніпрі в суботу, 15 квітня, пролунав вибух в одноповерховому дачному будинку, внаслідок чого загинув чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

За словами рятувальників, сьогодні вранці вони отримали повідомлення про потужний вибух на території Новокадацького району Дніпра. Після того, як пожежники прибули на місце події, вони встановили, що палає одноповерхова будівля, дах якої зруйнований.

"Пожежа локалізована о 10:10 та ліквідована о 11:29. Усередині приміщення фахівці ДСНС виявили тіло загиблого чоловіка 1976 року народження", – сказано в повідомленні ДСНС.

Внаслідок інциденту також знищено домашнє майно та пошкоджено конструкції будинку.

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