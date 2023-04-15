У Німеччині вшанували пам’ять колишнього в’язня німецьких концтаборів Бориса Романченка, вбитого у Харкові російською ракетою
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11 квітня у світі відзначався День визволення в’язнів фашистських концтаборів. 78 років тому було звільнено нацистські табори смерті Бухенвальд та Дора-Міттельбау.
Сьогодні, 15 квітня, у селі Кромсдорф під Веймаром пройшла пам'ятна акція, присвячена роковинам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на BILD. Було посаджено дев'ять дерев на згадку про жертв нацизму. Одне з них присвячена Борису Романченку. Торік у березні 95-річний ветеран загинув у багатоквартирному будинку в Харкові від російського обстрілу.
Романченко був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора та активістом руху з увічнення пам'яті жертв нацизму. Ветеран регулярно відвідував траурні заходи. Сам він пройшов чотири нацистські концтабори: Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен.
Нагадаємо, колишнього в'язня Бухенвальда Бориса Романченка, що загинув від російського снаряду, поховали у Харкові.