У Слов’янську під завалами зруйнованих будинків ще є тіла загиблих, - Зеленський

Пошукова операція в Слов’янську на Донеччині після російського ракетного удару триває, наразі є інформація про наявність тіл загиблих під завалами будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 15 квітня.

За його словами, лише один цей удар армії РФ пошкодив та зруйнував понад 50 житлових будинків, із них понад 30 – багатоквартирних.

"Поранених понад 20 людей, із них, станом на цей час, загиблих уже 11. Серед них зовсім маленька дитина – хлопчик 2021 року народження. Мої співчуття рідним. Всім, хто втратив близьких. Нікому з тих, хто винен у цій агресії, не можна нічого пробачити і забувати", – наголосив президент.

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Нагадаємо, росіяни в п'ятницю, 14 квітня, вдарили ракетами по Слов'янську. Унаслідок ворожої атаки загинули щонайменше 11 людей.

Рятувальна операція у Слов'янську після вчорашнього ракетного удару росіян по місту продовжується. Наразі під завалами шукають чотирьох людей.