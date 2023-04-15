Агентки спецслужб РФ намагаються вербувати в Tinder військових та політиків Німеччини, - Die Welt

У Німеччині російські агенти використовують платформу Tinder для знайомства з політиками чи військовослужбовцями Бундесверу.

Про це повідомляє німецьке видання Die Welt, посилаючись на Службу військової контррозвідки Німеччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"В даний час влада [Німеччини] попереджає не тільки про кібератаки, а й про любовні пастки для військових на платформах знайомств", – пишуть журналісти.

За інформацією Die Welt, агенти російського диктатора Володимира Путіна зараз використовують у Німеччині Tinder – там вони "розставляють любовні пастки".

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Видання пише, що росіяни шукають у Tinder профілі політиків або співробітників Бундесверу, щоб отримати корисну для себе інформацію, "будуючи відносини". Агентів РФ цікавлять дані як про Німеччину, так і про ситуацію в Україні.

"Російські шпигунки починають спілкування та призначають побачення політикам та співробітникам Бундесверу в Tinder", - йдеться у повідомленні.

Про такі методи РФ було оголошено на конференції у Німеччині, у якій взяли участь військові кількох країн НАТО. Служба військової контррозвідки Німеччини (MAD) підтвердила журналістам, що "співробітники інших спецслужб (наприклад, Росії) використовують соцмережі, щоб навмисно встановити контакти з військовими Бундесверу, спробувати вивідати інформацію або, по можливості, завербувати їх".