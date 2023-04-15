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Агентки спецслужб РФ намагаються вербувати в Tinder військових та політиків Німеччини, - Die Welt

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Агентки спецслужб РФ намагаються вербувати в Tinder військових та політиків Німеччини, - Die Welt
У Німеччині російські агенти використовують платформу Tinder для знайомства з політиками чи військовослужбовцями Бундесверу.

 Про це повідомляє німецьке видання Die Welt, посилаючись на Службу військової контррозвідки Німеччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"В даний час влада [Німеччини] попереджає не тільки про кібератаки, а й про любовні пастки для військових на платформах знайомств", – пишуть журналісти.

За інформацією Die Welt, агенти російського диктатора Володимира Путіна зараз використовують у Німеччині Tinder – там вони "розставляють любовні пастки".

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Видання пише, що росіяни шукають у Tinder профілі політиків або співробітників Бундесверу, щоб отримати корисну для себе інформацію, "будуючи відносини". Агентів РФ цікавлять дані як про Німеччину, так і про ситуацію в Україні.

"Російські шпигунки починають спілкування та призначають побачення політикам та співробітникам Бундесверу в Tinder", - йдеться у повідомленні.

Про такі методи РФ було оголошено на конференції у Німеччині, у якій взяли участь військові кількох країн НАТО. Служба військової контррозвідки Німеччини (MAD) підтвердила журналістам, що "співробітники інших спецслужб (наприклад, Росії) використовують соцмережі, щоб навмисно встановити контакти з військовими Бундесверу, спробувати вивідати інформацію або, по можливості, завербувати їх".

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Зеленський ввів санкції проти ВКонтакте, Одноклассники, Яндексу, Mail. ru, 1C.
    Та ну!
    А куди ж поділись санкції від 28.04.2017, які ввів Петро Порошенко проти цих організацій на 10 років?
    Повторяють всі укази Порошенка і називають своїми.
  • Павло ШОвте
    ... яке призначило цього агента бо якби не така принципова позиція то й затримувати не було б кого!
  • Maryna Solska e862e0af
    та що ж таке-то?! стільки їм гендерів наваяли, живи-люби хоч конем, а вони шукають любові на панелі у русскіх потаскух? вже краще гадюку поцьомати.
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