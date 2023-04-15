Це не відповідає дійсності, - у Міноборони відреагували на відео з "батьком п’ятьох дітей", мобілізованим до тероборони

В інтернеті з’явилося відео, де стверджується, що в один з підрозділів територіальної оборони направили мобілізованого нібито без належної підготовки, та ще й батька п’ятьох дітей. Командування ТрО ЗСУ призначило перевірку.

Як інформує Цензор.НЕТ, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що інформація про батьківство військового не відповідає дійсності.

Командування ТрО наголошує, що всі військовослужбовці після отримання мобілізаційного розпорядження в обов’язковому порядку проходять базову загальновійськову підготовку та фахову підготовку в навчальних центрах Сил ТрО ЗСУ. Залежно від стану здоров’я та повної або обмеженої придатності бійці можуть проходити підготовку в батальйонах резерву.

Маляр пише, що отримати консультацію з приводу належної підготовки або повідомити про випадки порушень процедури підготовки можна, звернувшись на гарячу лінію Командування Сил ТрО за номером 0 800 507 028.

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"Водночас, за підтвердженою інформацією, жодна дитина військовослужбовця, який фігурує у відео, офіційно не зареєстрована, у свідоцтві про народження дітей він як батько не значиться. Опікунство не оформлено", – йдеться у дописі.

Маляр нагадала, що мобілізація багатодітних батьків може відбуватись виключно за згодою особи, яку мобілізують. Відстрочення від мобілізації для багатодітних батьків надається за умови наявності документів, що підтверджують утримання трьох або більше дітей віком до 18 років.

Наразі триває подальша перевірка інформації, озвученої у відеоролику, повідомила заступниця глави Міноборони.

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Полковник ЗСУ Анатолій Штефан, коменуючи ситуацію зазначив: "1. Даний військовослужбовець потрапив на фронт не відразу з ТЦК.

2. Даний військовослужбовець закінчив навчальний заклад (учєбку простими словами).



Далі цікавіше.



3. У даного військовослужбовця відсутні 5 дітей.

4. У дітей про яких йде мова в свідоцтві про народження вказаний інший батько (опікунство не оформлено).

5. Даний військовослужбовець офіційно не одружений.

6. Батько та лікарі по місцю проживання дуже здивувалися діагнозом "рак" який даний в/с встановив своєму батьку.



Особисті документи в/с поширювати не буду, так як не маю права. Про результати службового розслідування напишу окремо. Доповідь закінчив".