На Великдень по країні чергуватимуть понад сім тисяч рятувальників, - ДСНС

На Великдень, 16 квітня, в Україні на чергуванні перебуватимуть близько 7 тисяч рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій і понад 2 тисячі одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий на брифінгу в Медіацентрі Україна.

Він зазначив, що в разі ускладнення ситуації будуть посилювати підрозділи ДСНС до 13 тисяч рятувальників та 3 тисяч одиниць техніки.

"Наприклад, у Київській області на чергуванні перебуватимуть понад 420 осіб та понад 100 одиниць техніки. І, звичайно, створені резерви", - сказав Хорунжий.

Також відбуватиметься чергування оперативних мобільних груп із-поміж керівного складу. Такі групи працюватимуть цілодобово, кажуть у ДСНС.

Пресофіцер ДСНС додав, що з органами влади "на всіх рівнях організована взаємодія" і щодо виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж, небезпечних подій.

Зокрема, в ДСНС відпрацювали оперативні плани щодо об’єктів проведення святкових заходів та культових споруд, а також перевірили джерела протипожежного водопостачання в районах їхнього розташування.

"Загалом органи управління та формування ДСНС готові до виконання завдань за призначенням, зокрема й під час святкування Великодня", - резюмував Хорунжий.

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