Адміністратор телеграм-каналу, який поширював інформацію про вручення повісток у Луцьку, засуджений на 5 років

Засуджено адміністратора Теlegram-каналу, який повідомляв, де у Луцьку роздають повістки. Інтернет-ресурс виявили в березні. Вів його молодий лучанин. Хлопцю інкримінували перешкоджання законній діяльності Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Волинські новини.



Де в обласному центрі Волині вручають повістки і коли саме? Ще не так давно цю інформацію можна було дізнатися з анонімного Теlegram-каналу, який вів мешканець Луцька.

Чоловік здійснював адміністрування та забезпечував функціонування групи "Де повістки? Луцьк/Волинська область" у месенджері Теlegram, де розміщувалася інформація про час та місце вручення повісток працівниками Волинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що давало можливість особам призовного віку ухилятися від виконання військового обов’язку.



Теlegram-канал прикрили дуже швидко. В помешканні чоловіка провели обшуки, а йому висунули обвинувачення – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України.



Вже за місяць адміністратору каналу оголосили вирок. Йому присудили п’ять років ув’язнення з іспитовим терміном два роки.





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