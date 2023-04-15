У РФ проводиться кампанія з підтримки мобілізації, активізація цієї кампанії помічена у Воронежі, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про мобілізаційні заходи у РФ через нестачу солдат у російській армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Для поповнення втрат в живій силі, російська федерація поводить кампанію з підтримки мобілізації. Щоб популяризувати військову службу, використовуються усі доступні методи. Своїм громадянам російське керівництво обіцяє високе грошове утримання та соціальний пакет. Окрім ЗМІ, пропагандисти застосовують агітаційні листівки відповідного змісту у громадських місцях. Останнім часом відзначається активізація агітації у Воронежі".

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