Витік секретних документів показав, що американські спецслужби проникли в армію РФ настільки, що в режимі реального часу попереджають Україну про авіаудари, - The New York Times

У США не бачать жодних ознак того, що після витоку документів керівництво Росії вжило заходів, щоб перешкодити Вашингтону й надалі мати доступ до російських служб безпеки й розвідки.

Про це заявили два високопоставлені американські чиновники The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

За їхніми словами, це було одним із питань, яке непокоїло Захід: вони думали, що росіяни спробують знайти джерела США та намагатимуть перекрити їх. Однак через тиждень після того, як дані з’явилися у соцмережах, "побоювання не справдилися".

"Також немає жодних ознак того, що російське командування змінило свої операції на місцях в Україні у відповідь на викриття", — заявили співрозмовники NYT.

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Як зазначає газета, документи показали, "наскільки сильно військові зусилля України залежать від США".

"Американські спецслужби проникли всередину російської армії настільки, що в режимі реального часу попереджають Україну про час авіаударів Москви і навіть про їхні конкретні цілі", — пише видання.