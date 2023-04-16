У Шосткінському районі Сумської області ввечері 15 квітня пролунали вибухи
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У Шосткінському районі Сумської області сьогодні увечері, 15 квітня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".
Повідомляється, що вибухи було чути у Свеській громаді поруч з селищем Свеса. Про причини та наслідки вибухів поки що офіційно не повідомлялося. Жителів області просять по можливості залишатися в укриттях, або дотримуватись правил "двох стін".
Раніше повідомлялося, що у суботу, 15 квітня, російські війська обстріляли три громади Сумської області. Усього було зафіксовано 158 "прильотів".